Mezitli Belediye Başkan Yardımcısına saldırı iddiası

Saldırının pazar yeri tahsisi yüzünden gerçekleştirildiği ileri sürülürken, Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Tüm tehdit ve saldırılara karşın ranta izin vermeyeceğiz” dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, makamında düzenlediği basın toplantısında, bu sabah henüz kendisi makama gelmeden önce Başkan Yardımcısı Ertan Güner’in, pazar yeri tahsisleriyle ilgili Encümen’i baskı altına almak amacıyla Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı ve arkadaşları tarafından saldırıya uğrayarak darp edildiğini söyledi. Mezitli’de hiçbir yerde ve hiçbir şekilde, hiçbir kurum veya kişinin kişisel rant sağlamasına izin vermeyeceklerini, bunu da yaklaşık 3,5 yılda somut olarak gösterdiğini belirten Tarhan, bugüne kadar her türlü iftira, yalan, şantaj, tehdit, öldürme kastıyla şahsına karşı yapılan saldırılara karşı sabırla sessiz kaldığını, ancak bundan sonra sessiz kalmayacağını ifade etti.

“Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz”

Mezitli’de alnının teriyle işini yapan esnafın arasına rant için kendi adamlarını yerleştirmek isteyenlerin sürekli baskısı ve tehdidi altında olduklarını dile getiren Başkan Tarhan, bugün gerçekleştirilen saldırıyla ilgili bilgi verdi. Tarhan, “12 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 08.56’da benim belediyede bulunmadığım bir zamanda Başkan Yardımcım Ertan Güner’e ve bazı çalışma arkadaşlarıma yönelik Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Fuat Kalkan ve arkadaşlarının fiziki saldırısı, kasten yaralama ve bıçaklı saldırısı karşında sessiz kalamayacağımızın bilinmesini isteriz. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu kentin belediye başkanı olarak aldığımız her kararda bu kentte yaşayanların hakkı olduğunu bilerek çalışacağız. Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. Bir tek kişinin Belediye sırtından haksız kazanç edimine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Saldırıyı şiddetle kınadığını, yasal yollardan gereken her şeyi yapacaklarını vurgulayan Tarhan, mücadeleye devam edeceğinin altını çizdi. Saldırının, yarın yapılacak olan encümen toplantısındaki üyeleri baskı altına almaya yönelik olduğunu da ileri süren Tarhan, Mezitli’de hak edenin pazarcılık yapmasını istediklerini belirtti. Bunun yanlış olduğunu düşünenlerin yargıya gitmeleri gerektiğini söyleyen Tarhan, “Kimse bizi kaba kuvvetle vazgeçiremeyecek. Ben başkaları gibi silah ve bıçak taşımıyorum. Arkadaşlarımız emniyette ifade verdi, şikayetçi oldu. Başkan yardımcım darptan dolayı hastaneye gitti ve 10 günlük iş görmez raporu verildi” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Kalkan’ın belediyeye girişi ve makam odasından çıkışını gösteren kamera kayıtları da izlettirildi.

“Ben de şikayetçi oldum”

Öte yandan, Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Fuat Kalkan da odada basın toplantısı düzenleyerek saldırı iddialarına yanıt verdi. Sabah pazarcı esnafının sıkıntılarını dile getirmek için belediyeye gittiğini dile getiren Kalkan, Başkan Yardımcısı Güner ile görüştüğünü anlattı. Pazarcı esnafının sorunlarını anlattığı Güner’in kendisine küfür ettiğini öne süren Kalkan, hakaret üzerine Güner ile tartıştıklarını ve aralarında arbede yaşandığını söyledi. Görevinin başında olduğunu, tutuklanma, yakalanma gibi bir durum bulunmadığını ifade eden Kalkan, emniyete giderek ifadesini verdiğini ve şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.