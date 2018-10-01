Mezitli Belediye Meclisi, yeni binada ilk toplantısını yaptı

Sanayi Caddesi üzerinde faaliyete geçen yeni belediye hizmet binası içerisinde yapılan meclis salonunda, tüm ayrıntılar son sisteme göre tasarlandı. Toplam 108 kişilik sabit, ek koltuklarıyla birlikte 250 kişinin aynı anda kullanabileceği meclis salonu, engelli rampası, görüntüleme ve kayıt sistemi gibi teknik imkanlarıyla ilçeye yakışır modern bir yapıya sahip oldu.

Salonda, meclis üyelerinin yanı sıra birim müdürleri, misafirler ve basın içinde özel bölümler bulunuyor. Salonun yanı sıra grup toplantı odalarının da yer aldığı yeni hizmet binasıyla birlikte Mezitli Belediyesi Meclisi üyeleri, Mersin'de ilk kez gerçekleştirilen bir ayrıcalığa da sahip oldular.

Toplantıda konuşan Başkan Tarhan, “Çok zor bir dönemde yaptığımız özverili çalışma ile çok önemli bir mekana kavuştuk. Mersin'de hiç olmayan bir şeyi de yaparak meclis üyelerimize grup toplantı salonları da yaptık. Meclis üyelerimizin görevlerini sağlıklı bir şekilde yürüteceği her ayrıntının düşünüldüğü salonda, halkımız ve ilçemiz için hayırlı kararlar almanızı diliyorum” dedi.