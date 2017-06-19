Mezitli Belediyesi, Babalar Günü’nde 50 bisiklet dağıttı

Kura belirlenen talihlilere bisikletlerini Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan verdi.

Bisiklet kullanımını arttırmak ve vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini sağlamak amacıyla ilçede bisiklet yolları yapan Mezitli Belediyesi, bisiklet dağıtımına da devam ediyor. Babalar Günü’nde babaları da unutmayan belediye, Mezitli Kart internet sitesinde başlatılan kampanya kapsamında çekilişle belirlenen 50 talihliye bisiklet hediye etti. Mezitli Belediye Başkanı Tarhan tarafından Tece İlköğretim Okulu’nda verilen iftar yemeği öncesinde gerçekleşen törende, talihliler bisiklet kazanmanın heyecanını yaşadı.

Mezitli’de bisiklet kullanımını arttırmak istediklerini belirten Başkan Tarhan, Sağlık Bakanlığı’nın, yaptıkları bisiklet yolları dolayısıyla belediyeye bisiklet gönderdiğini anımsattı. Tarhan, “Bizler de çeşitli zamanlarda bu bisikletlerimizi vatandaşlara hediye ediyoruz. Mezitli Kart uygulamamızla gerçekleştirdiğimiz kampanyalarla bisiklet dağıtımı yapıyoruz. Babalar Günü nedeniyle de kampanya düzenledik. Kampanyalarımız da herhangi bir kriter belirlemiyoruz. Sadece Mezitli Kart’ı olanlar çekilişlerimize katılarak, bisiklet sahibi oluyorlar. Kadın ya da erkek ayrımı yapmadık. Çekilişte kazanan kadınlar oldu. Onlar da Babalar Günü nedeniyle eşlerine ya da babalarına hediye edeceklerdir. Her zaman dediğimiz gibi Mezitli’yi bisiklet kenti yapmak istiyoruz. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu vesile ile herkese hayırlı iftarlar diliyor, tüm babaların bu özel gününü kutluyorum” dedi.

Vatandaşlar, bisiklet dağıtımı sonrası Tece İlköğretim Okulu bahçesine kurulan iftar sofrasında oruçlarını açtı.