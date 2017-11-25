Mezitli Belediyesi ‘Beyin Şenliği’ düzenledi

7’den 70’e her yaştan insanı buluşturan şenlikte, zeka oyunları ve el sanatları etkinlikleri gerçekleştirilirken, çeşitli bilgilendirme seminerleri de düzenlendi.

7’den 70’e her yaştan insanın bir arada aktivite yaptığı ‘Beyin Şenliği’ Mezitli Belediyesi Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi’nde gerçekleştirildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da aktivitelere katıldığı şenlikte, geliri Mezitli Belediyesi Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi’ne bırakılacak mini bir de kermes düzenlendi. Katılımcılar, Başkan Tarhan’a kendilerine sağladığı bu imkanlar dolayısıyla kendi hazırladıkları bir gemi maketini hediye ettiler.

Gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında katılımcılara bilgiler veren Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi Sorumlusu Emine Koca, insanın küçük yaşlardan başlayarak yaşını aktif alması durumunda daha ileri yaşlarda rahat bir yaşam süreceğinin altını çizdi.

Başkan Tarhan ise Mezitli’yi mutlu, güvenli ve sağlıklı bir kent yapabilmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Halkımızın mutlu olduğu bir kentte yaşamasını sağlamak biz yöneticilerin en önemi sorumluluğu olmalı. Bu nedenle projelerimizi hazırlarken her yaştan insanımızı düşünerek üretiyoruz. Açtığımız ve Mersin’in en güzel okul öncesi eğitim kurumu olan Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi’nin yanı sıra yine hayırsever desteğiyle yaşama geçirdiğimiz Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi bunun en güzel örneğidir” dedi.

Eski Davultepe Belediyesi’nin yanında daha büyük ve daha modern bir Aktif Yaş Alma Merkezi daha yapacaklarını hatırlatan Tarhan, “Mezitli genel olarak emekli vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı bir kent. Açtığımız bu kurumlar ileri yaştaki insanlarımızın evlerinden çıkarak sosyal yaşama katılmaları ve üretmeleri için önemli görevler üstleniyor. Buraları daha çok kullanarak, etkinliklere katılarak, hem kendi yaşınızı ve sağlığınızı dinç tutmayı hem de buraların daha verimli çalışmasını sağlayabilirsiniz” diye konuştu.