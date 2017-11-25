Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 16:22

Mezitli Belediyesi ‘Beyin Şenliği’ düzenledi

Mezitli Belediyesi, Alzheimer Derneği Mersin Şubesi ve Gelecek Koleji işbirliğiyle ‘Beyin Şenliği’ düzenledi.

Mezitli Belediyesi ‘Beyin Şenliği’ düzenledi

25 Kasım 2017 16:22

7’den 70’e her yaştan insanı buluşturan şenlikte, zeka oyunları ve el sanatları etkinlikleri gerçekleştirilirken, çeşitli bilgilendirme seminerleri de düzenlendi.


7’den 70’e her yaştan insanın bir arada aktivite yaptığı ‘Beyin Şenliği’ Mezitli Belediyesi Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi’nde gerçekleştirildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da aktivitelere katıldığı şenlikte, geliri Mezitli Belediyesi Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi’ne bırakılacak mini bir de kermes düzenlendi. Katılımcılar, Başkan Tarhan’a kendilerine sağladığı bu imkanlar dolayısıyla kendi hazırladıkları bir gemi maketini hediye ettiler.


Gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında katılımcılara bilgiler veren Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi Sorumlusu Emine Koca, insanın küçük yaşlardan başlayarak yaşını aktif alması durumunda daha ileri yaşlarda rahat bir yaşam süreceğinin altını çizdi.


Başkan Tarhan ise Mezitli’yi mutlu, güvenli ve sağlıklı bir kent yapabilmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Halkımızın mutlu olduğu bir kentte yaşamasını sağlamak biz yöneticilerin en önemi sorumluluğu olmalı. Bu nedenle projelerimizi hazırlarken her yaştan insanımızı düşünerek üretiyoruz. Açtığımız ve Mersin’in en güzel okul öncesi eğitim kurumu olan Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi’nin yanı sıra yine hayırsever desteğiyle yaşama geçirdiğimiz Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi bunun en güzel örneğidir” dedi.


Eski Davultepe Belediyesi’nin yanında daha büyük ve daha modern bir Aktif Yaş Alma Merkezi daha yapacaklarını hatırlatan Tarhan, “Mezitli genel olarak emekli vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı bir kent. Açtığımız bu kurumlar ileri yaştaki insanlarımızın evlerinden çıkarak sosyal yaşama katılmaları ve üretmeleri için önemli görevler üstleniyor. Buraları daha çok kullanarak, etkinliklere katılarak, hem kendi yaşınızı ve sağlığınızı dinç tutmayı hem de buraların daha verimli çalışmasını sağlayabilirsiniz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
19
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Salı
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç