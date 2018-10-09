Mezitli Belediyesi çalışanlarına özel sağlık indirimi

İmzalanan protokol uyarınca Mezitli Belediyesi bünyesinde çalışan personelin yanı sıra birinci derece yakınlarına, hastanelerden alınan fark ücretleri üzerinden yüzde 20-25 oranında indirim sağlanacak. 1 yıl geçerli olacak olan protokol kapsamında, alınan devlet katılım payı dışında kalan muayene fark ücretlerinde, laboratuvar ve görüntüleme fark ücretlerinde, yataklı tedavi fark ücretlerinde ve ameliyatlarda indirim sağlanacak.

"Medical Park yüzde 25 Ortadoğu yüzde 20 indirim uygulayacak"

İmzalanan protokol hakkında bilgi veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çalışanların karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarına karşı daha iyi hizmet alabilmeleri adına Mezitli'de bulunan iki sağlık kuruluşu ile anlaşma yaptıklarını söyledi. VM Madical Park Mersin Hastanesi ve Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi ile yapılan görüşmelerin olumlu bir şekilde tamamlandığını ifade eden Tarhan, "Mezitli'de yaşayanların yaşadıkları en büyük sıkıntı sağlık hizmetlerine ulaşabilme sıkıntısıdır. Şehir hastanesinin kente uzaklığı ve ulaşımda yaşanan sıkıntılardan çalışanlarımızın etkilenmemesi adına böyle bir anlaşmaya imza attık. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde çalışan personelin yanı sıra birinci derece yakınlarına, VM Madical Park Mersin Hastanesi yüzde 25, Özel Ortadoğu Hastanesi ise yüzde 20 indirim uygulayacak. Çalışanlarımıza böylesi bir avantaj sağladıkları için her iki sağlık kurumumuz yetkililerine teşekkür ederim. Bugünden geçerli olmak üzere Mezitli Belediyesi personel kartını gösteren tüm çalışanlarımız kendilerine sağlanan bu haktan yararlanabilecekler" dedi.