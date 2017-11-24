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24 Kasım 2017 17:18

Mezitli Belediyesi, depremzedelere kıyafet gönderdi

Mezitli Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Irak-İran sınırında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremden olumsuz etkilenen çocuk ve kadınlara kıyafet gönderdi.

Mezitli Belediyesi, depremzedelere kıyafet gönderdi

24 Kasım 2017 17:18


Irak-İran sınırında yaşanan deprem felaketi nedeniyle olumsuz etkilenen depremzedelere Mezitli Belediyesi de yardım elini uzattı. Mezitli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı depoda bulunan yeni ve hiç kullanılmamış kıyafetler, belediye personeli tarafından paketlenerek hazır hale getirildi. Hazırlanan paketler, yardım tırına yüklenip depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, doğal afetlerin insanlık dramı olduğunu ifade etti. Depremlerde duyulan acının derin olduğunu ve bu tür olaylarda belediye olarak tüm gayreti gösterdiklerini dile getiren Başkan Tarhan, “Yaşanan doğal afetlerde insanların dayanışma içerisinde olması gerekiyor. Belediye olarak da duyarsız kalmamız mümkün değil. Bu nedenle Irak-İran sınırında yaşanan depremde kadın ve çocuklara kıyafet yardımında bulunduk. Yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.




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