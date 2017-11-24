Mezitli Belediyesi, depremzedelere kıyafet gönderdi

Irak-İran sınırında yaşanan deprem felaketi nedeniyle olumsuz etkilenen depremzedelere Mezitli Belediyesi de yardım elini uzattı. Mezitli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı depoda bulunan yeni ve hiç kullanılmamış kıyafetler, belediye personeli tarafından paketlenerek hazır hale getirildi. Hazırlanan paketler, yardım tırına yüklenip depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, doğal afetlerin insanlık dramı olduğunu ifade etti. Depremlerde duyulan acının derin olduğunu ve bu tür olaylarda belediye olarak tüm gayreti gösterdiklerini dile getiren Başkan Tarhan, “Yaşanan doğal afetlerde insanların dayanışma içerisinde olması gerekiyor. Belediye olarak da duyarsız kalmamız mümkün değil. Bu nedenle Irak-İran sınırında yaşanan depremde kadın ve çocuklara kıyafet yardımında bulunduk. Yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.