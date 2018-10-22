Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu "Peynir"i sahneleyecek

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, yeni sezona ünlü tiyatrocu Tamer Güven'in yazıp yönettiği "Peynir" adlı oyunu sahneleyecek.

Mezitli'de doğup büyüyen ve ünü uluslararası arenada yayılan Oda Tiyatrosu, 8 kişinin rol aldığı ve Kasım ayında seyirciyle buluşacak olan oyunun hazırlıkları devam ediyor. Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu'nun kurucularından Tamer Güven'in yazıp yönettiği ‘Peynir' isimli oyun için çalışmalar başladı. Güven, oyununda kadınların yaşamlarını zaman zaman güldürerek, zaman zamda dramatize ederek, tiyatro izleyicisini şaşırtacak.

"Gala gösterimi AKM'de olacak"

İki sezondur ortaya konulan performanslarla büyük beğeni kazanan sanatçılar, Bilge Işıklar, Başak Karatepe, Tamer Güven, Vedat Yalçın, Gökhan Doğan'dan oluşan oyuncu kadrosunda 3 te sürpriz isim yer alacak. Gala gösterimi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak oyun ücretsiz olarak her hafta Mezitli Belediyesi Sanatevi'nde olarak oynanacak.

"İlk kez sahnelenecek"

İlk kez sahnelenecek oyuna hazırlanıyor olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Güven, "Üçüncü sezona girerken üçüncü oyunumuzu sahneye koyacağız. Ama bu oyunumuzun en önemli özelliği kendi ürünümüz olması. 12 Ekim tarihiyle çalışmalarına başladığımız Oda Tiyatro'muzun yeni oyunu ‘Peynir' ile, 45 gün sonra seyircilerimizle yeniden bir araya geleceğimiz günün büyük heyecanını yaşıyoruz. Önceki oyunlara nazaran daha çok teknik efektleri oyunun içerisine katmayı planlıyoruz. Oyunumuzda toplamda üçü sürpriz olan 8 oyuncu görev alacak. Bu kez kendi mutfağımızdan bir oyunu ilk kez seyircimizle buluşturacağız. Oyunumuzu biz çok ama çok sevdik. Ve sizlerden de büyük beğeni ve ilgi alacağına emin olduğumuz bu sıra dışı oyunda siz sanatsever dostlarımızı yeniden yanımızda görebilmek umudundayız. Arkadaşlarımız yine özveriyle çalışarak harika bir iş çıkardılar" dedi.

"Alışılmışın dışında bir oyun sergileyeceğiz"

Alışılmışın dışında farklı bir oyun sahneye koyduklarını söyleyen tiyatrocu Başak Karatepe, "Kendi ürünümüz olan bizim içimizden çıkan bir oyun sergileyeceğiz. Dekoruyla, küçük sürprizleriyle, teknik farklılıklarıyla alışılmışın dışında bir iş yapmaya çalışıyoruz. Defalarca tekrar ettiğimiz halde ben hazırlık aşamasında bile çok eğleniyorum. İnanıyorum ki oyuna gelen konuklarımız daha çok eğlenecekler. Tüm tiyatro severleri bu eğlencemize ortak olmaya, sanata alkışlarıyla destek vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"3 sezondur harika işler çıkartıyorlar"

Sanatın birleştirici gücüne dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Sanatçılarımız, bizden hiçbir talepte bulunmadan üç sezondur çok harika işler çıkarıyorlar. Tiyatro aşkı tam olarak budur. Biz de arkadaşlarımızın bu çabalarını gördükçe onlara sanatlarını icra edebilecekleri daha güzel mekanlar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi daha dar bir mekanda oynanan oyunumuz daha geniş yerlerde seyirciyle buluşmaya devam edecek Yakın dönemde bitirmeyi planladığımız kültür merkezimizde daha fazla sanatsevere ulaşmayı hedefliyoruz. Sanatçı arkadaşlarımıza bu özverili çalışmaları ve ‘Mezitli'de tiyatro var' olgusunu yerleştirdikleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu