Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 11:10

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu’na 4 ödül

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Direklerarası Tiyatro Seyirci Ödülleri kapsamında Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu’nun 3 kişilik Jean d’Arc’ın Öteki Ölümü isimli oyuna 4 ödül birden verildi.

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu’na 4 ödül

13 Eylül 2017 11:10


Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Direklerarası Tiyatro Seyirci Ödülleri kapsamında Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu’ndan Tamer Güven, Yaşar Uraslı ve Başak Karatepe’nin yanı sıra Sahne Tasarımcısı Seyhan Atamer ödüle layık görüldü. 1976 yılında tiyatroya başlayan, İçel’de çeşitli tiyatrolarda oyunculuk yapan, Ankara Halk Tiyatrosunda da oyunculuğa devam ettikten sonra Mersin Bizim Tiyatronun ve Mersin Büyükşehir Şehir Tiyatrosu kurucularından, Mersin Üniversitesi öğretim elemanı olarak görev yapmış, halen kurucusu olduğu Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosunda görevli Tamer Güven, 2017 Tiyatro Emek Ödülü’nün sahibi oldu. Uluslararası Gölge Oyunu Sanatçısı Yaşar Uraslı da 2017 Tiyatro Emek Ödülü ile ödüllendirildi. Mersin Şehir Tiyatrosu’nda başladığı sanat hayatına çeşitli tiyatro grubuyla devam ettikten sonra bir süre ara veren ve Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu ile dönüş yapan Başak Karatepe de ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı. Dekor ve kostüm tasarımları ile dünyaca ünlü Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Seyhan Atamer ise gönüllü olarak yaptığı ‘Jean d’Arc’ın Öteki Ölümü’ oyunu tasarımı ile Sahne Tasarımı ödülü ile ödüllendirildi.


Binlerce yıldır büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış Mezitli, sanatsal alanda şimdinin çok önünde olması gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Mezitli’nin bu kaderini değiştirmek için çok önemli projelere imza atıyoruz. Amacımız Mezitli halkının daha mutlu olması. Bu denli zengin kültüre sahip, insanları bu kadar çağdaş olan Mezitli, yaktığımız bu ışıkla artık sanatsal alanında da adından söz ettirmenin ilk adımlarını atmıştır. Tamamen gönüllü olarak Mezitli’nin sanatsal alanda ki eksikliğini tamamlamak amacıyla kolları sıvayan Yaşar Uraslı, Tamer Güven ve Başak Karatepe’nin daha ilk dönemlerinde bu denli başarılı bir iş çıkarmaları ve bunun karşılığında da ödül almaları bizi gururlandırmışlardır. Küçük bir kadro ile 4 ödül birden alınmış olması ne denli doğru ve başarılı bir iş yaptıklarını göstermektedir. Bize düşen bu arkadaşlarımızın daha da büyük işler başarması için altyapıyı güçlendirmek ve destek olmaktır. Yakaladıkları bu başarıdan dolayı tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, bu başarıya verdikleri destekle katkı sunan sahne arkasından bulunan arkadaşlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    32°C
  • Cuma
    Açık
    32°C
  • Cumartesi
    Açık
    32°C
  • Pazar
    Açık
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç