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05 Eylül 2018 16:29

Mezitli Belediyesi Su Dünyası’nın ’özel’ konukları

Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şubesi bünyesinde eğitim alan engelli gençler, Mezitli Belediyesi Su Dünyası’na giderek, doyasıya eğlendi.

Mezitli Belediyesi Su Dünyası’nın ’özel’ konukları

05 Eylül 2018 16:29


Aileleriyle birlikte havuzda bulunan oyun alanlarında doyasıya eğlenen, aralarında ilk kez havuza giren gençlere, havuz görevlileri yardımcı oldu. Mezitli’de yaşayan tüm vatandaşların mutluluğu için çalıştıklarını söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Halkımızın yoğun ilgi gösterdiği Su Dünyası’ndan engelli kardeşlerimizin de sorunsuz bir şekilde yararlanabilmesi için gereken tedbirleri aldık. Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şubesi’nde eğitim alan kardeşlerimizi de misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onları ve ailelerini bir günlüğüne de olsa mutlu edebildiysek doğru işler yapıyoruz demektir" dedi.



"Engeller aştıkça yaşam kolaylaşır"


Engellilerin toplumumuzun eşit bireyleri olduğu bilincini tüm topluma yaymak gerektiğini kaydeden Tarhan, "Biz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle engellilerimizin daha çok sosyal yaşamın içerisinde yar almalarını sağlamaya gayret gösteriyoruz. Ancak bu toplumsal bir kabul haline gelirse bir mesafe kat etmiş oluruz. Ne kadar çok insanımızın bu konuda duyarlı olmasını sağlayabilirsek toplum olarak o kadar güzel, mutlu ve umutlu bir geleceğe doğru gideriz. Engeller aşıldıkça yaşam daha da kolaylaşır" ifadelerini kullandı.




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