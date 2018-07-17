Mezitli Belediyesi su parkı sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar hem serinleme imkanı buluyor hem de lüks tatil siteleri ayarında olan su parkında eğlenme şansı yakalıyorlar.

Yaz sıcaklarının etkisini göstermesi ile birlikte kapılarını vatandaşlara açan Mezitli Belediyesi su parkı, yoğun ilgi görüyor. Su, eğlence ve güneşin buluştuğu tesiste çocuk ve büyük havuzu, oyuncak grupları, kafeterya, soyunma odaları ve duşları içinde barındıran kompleks tüm Mersin ve çevre illerden gelenlerin nefes alabildikleri, aileleri ile birlikte huzurlu ve eğlenceli vakit geçirebildikleri merkezlerin başında geliyor. Vatandaşların sorunsuz bir biçimde yararlanabilmesi için her türlü düzenlemeyi yaptıklarını söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Vatandaşlarımızın doyasıya eğleneceği nezih bir ortam hazırladık. Burada yüzdükten sonra yiyecek ve içecek hizmeti alabilecekleri kafeteryalarımız mevcut. Bunun yanında, engelli vatandaşlarımız hizmetlerimizden ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Özellikle engellilerimize özel düzenlemeler yaptık. Engellilerimiz, girişten başlayarak soyunma kabinleri, havuzları ve tesisimizin diğer imkanlarından kolaylıkla yararlanabilecekler" şeklinde konuştu.

Belediye olarak sağlık ve can güvenliği konusunda gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Tarhan, "Havaların ısınmasıyla beraber, havuzumuzu halkımızın hizmetine açtık. Cumartesi ve Pazar günleri havuzumuz sadece ailelere hizmet veriyor. Temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle de Pazartesi günleri kapalı oluyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın havuzdan en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli çalışmaları tamamladık. Havuz bakımı ve güvenliği için deneyimli ekip oluşturduk. Havuzumuzda ilk yardım, havuz teknisyeni, cankurtaran ekibi, havuz bakım yetkilisi ve yönetici olmak üzere toplamda 16 personelimiz hizmet veriyorlar. Olası bir durumda ekiplerimiz anında müdahale bulunabilecekler" diye konuştu.

Toplamda 3 bin 500 metreküp kapasiteye sahip olan su parkında, 1 adet 50 santimetre derinliğinde 0-7 yaş gurubu çocuk havuzu, üç bölümden oluşan 60-90-110-140-150 santimetre kademeli derinliğe sahip yetişkin havuz ile 8 adet su kaydırağı bulunuyor. Havuz güvenliği sağlamak adına, 2 MOBESE ve 14 sabit olmak üzere 16 kamera ile 24 saat izleniyor. Duş yerleri, bayan ve erkek giyim kabinleri, emanet dolaplar ve tuvaletler, belediye personelleri kontrolünde kullanılıyor. Her Pazartesi günü genel temizliğin yapıldığı su parkı giriş ücreti günlük 25 lira olup, Mezitli kart sahipleri yüzde 20 indirim ile 20 lira olarak yararlanıyorlar.