Mezitli Belediyesi Su Parkı’nda sezon açıldı

Yeni yüzü ile vatandaşların hizmetine giren su parkı, Pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 10:00 ile 18:00 saatleri açık olacak. Baştan aşağıya tamamen yenilenen ve toplamda 3 bin 500 metreküp kapasiteye sahip olan su parkında, 1 adet 50 santimetre derinliğinde 0-7 yaş gurubu çocuk havuzu, üç bölümden oluşan 60-90-110-140-150 santimetre kademeli derinliğe sahip yetişkin havuz ile 8 adet su kaydırağı bulunuyor. Duş yerleri, bayan ve erkek giyim kabinleri, emanet dolaplar ve tuvaletler, belediye personelleri kontrolünde kullanılıyor. Hizmet kalitesi gereği her Pazartesi günü havuzun suyu boşaltılarak, genel temizliği yapılan, su parkı giriş ücreti günlük, 25 TL olup, Mezitli Kart sahiplerine 20 TL olacak. Mezitli Belediyesi Su Parkı’nda serinleme imkanı bulan vatandaşlar özellikle havuzların temiz ve güvenli olmasına dikkat çektiler. Yurt dışında yaşayan ve bayram dolayısı ile Mersin’e geldiğini ifade eden bir vatandaş, “Mersin’e geldiğimde mutlaka buraya gelerek havuza giriyorum. Çünkü özellikle temizliği eşine az rastlanan bir havuzumuz var. Başta belediye başkanımız Neşet Tarhan olmak üzere emeği geçen tüm herkese teşekkür ederim” dedi.

Mezitli Belediyesi Su Parkı Koordinatörü Metin Özdemir de vatandaşlara eğlenecekleri güzel bir ortam hazırladıklarını ifade ederek, "Burada yüzdükten sonra yiyecek ve içecek hizmeti alabilecekleri kafeteryalarımız mevcut. Bunun yanında, engelli vatandaşlarımız hizmetlerimizden ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Özellikle engellilerimize özel düzenlemeler yaptık. Engellilerimiz, girişten başlayarak soyunma kabinleri, havuzları ve tesisimizin diğer imkanlarından kolaylıkla yararlanabiliyorlar. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Cumartesi ve Pazar günleri havuzumuz sadece ailelere hizmet verecek. Temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle de Pazartesi günleri kapalı olacak. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise vatandaşların sorunsuz bir biçimde yararlanabilmesi için her türlü düzenlemeyi yaptıklarını söyledi. Belediye olarak sağlık ve can güvenliği konusunda gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Tarhan, “Havaların ısınmasıyla beraber, havuzumuzu halkımızın hizmete açık. Vatandaşlarımızın havuzdan en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli çalışmaları tamamladık. Havuz bakımı ve güvenliği için deneyimli ekip oluşturduk. Havuzumuzda ilk yardım, havuz teknisyeni, cankurtaran ekibi, havuz bakım yetkilisi ve yönetici olmak üzere toplamda 16 personelimiz hizmet veriyorlar. Olası bir durumda ekiplerimiz anında müdahale bulunabilecekler. Havuzumuzda güvenliği sağlamak adına, 2 MOBESE ve 14 sabit olmak üzere toplamda, 16 kamera ile 24 saat izlenmektedir" şeklinde konuştu.