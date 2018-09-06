Mezitli Belediyesi Zabıta Haftası’nı kutladı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra birim müdürleri, belediye çalışanları ve vatandaşların katıldığı etkinlikte konuşan Zabıta Müdürü Hüseyin Solak, vatandaşın hayatında huzurun, güvenin ve sağlığın teminatı olmaya devam edeceklerini belirterek, her zaman çalışanlarını desteklemesinden dolayı Başkan Tarhan’a teşekkür etti.

Zabıtaların, vatandaşla ve esnafla olan ilişkilerinde hiçbir ayrım yapmaksızın herkese eşit mesafede bakması gerektiğinin altını çizen Başkan Tarhan ise, “Zor bir göreviniz var. Bizler evlerimizde yatarken sizler çalışıyoruz. Sizlerden tek bir istediğim var, vatandaşa her zaman duyarlı davranmanız. Çalıştıkları kentin düzenini oluşturan, imardan çevre sağlığına, pazar alanlarından kentin estetiğine, ekonomik yapıdan kolluk gücüne kadar birçok görev yüklenen zabıta emekçileri, bu görevleri sırasında zaman zaman saldırıya da uğrayabiliyor. Bu kadar önemli görev ve sorumluluklarınız sizlere büyük yükler getiriyor. Sizlerin her zaman olduğu gibi özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edeceğinizi biliyorum. Bu anlamda kentimizin düzenine, huzur ve sağlığına emek veren zabıta arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Özverili ve fedakarca çalışan zabıta personelinin meslek onurunu güçlendirerek kurumsal kimliğini geliştirecek önlemler aldıklarını kaydeden Tarhan, "Tüm çabamız halkımıza hak ettiği hizmeti vermeye çalışan personelimizin en iyi şartlarda görev yapması üzerinedir. Siz değerli zabıta arkadaşlarımın haftasını ve zabıta teşkilatının 192’nci kuruluş yıldönümlerini kutluyor, görevlerinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.