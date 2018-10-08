Mezitli Belediyesi'nden Malta'da sokak ekonomisi dersi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen kadın üretici pazarları, gönüllü evleri ve örgü evi projeleri Malta'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Demokrasi Sempozyumunda anlatıldı.

Malta-Gozo Devlet Bakanı Dr. Juystina Caruana ev sahipliğinde, Malta Üniversitesi Ekonomi, İşletme ve Muhasebe Fakültesi koordinatörlüğünde gerçekleşen sempozyumda daha önce konuşmacı olarak katılması planlanan Neşet Tarhan ise Belediye Meclis Toplantısı nedeniyle yer almadı. Başkan Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan tarafından Gozo Devlet Bakanı Bakanı Caruana'ya, Mezitli Örgü Evi'nde üretilen el işlemesi çanta hediye edildi. Yine Bakan Caruana ve Malta Üniversitesi Rektörüne Mezitli'yi sembolize eden Soli Pompeiopolis sütunlarının işlendiği cam blok takdim edildi. Sempozyumda yapılan hizmetler nedeniyle Başkan Tarhan adına teşekkür plaketi verildi.

Mezitli de hayata geçirilen projelerin görsel sunumunun tüm katılımcılara izletildiği sempozyumda konuşan Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Konseylerin yaşanabilir, nitelikli ve herkese dokunabilen çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaları yaparken en büyük destekçisinin Mezitli Belediyesi olduğunu ifade etti. Mezitli'nin sokak ekonomisi ve demokrasi anlamında çok önceden adımlar attığına vurgu yapan Gelbul, “Neşet Tarhan'ın özellikle kadınların istihdamına yönelik hayata geçirdiği kadın üretici pazarı, örgü evi, gönüllü evleriyle kadınların ve kişilerin ürettiklerini satıyorlar. Kadınlarımıza, hem vakit geçirip hem de ürettikleri ürünleri satabilecekleri imkanlar veriliyor. Duyarlı kadınlarımızın kendi el emekleriyle yaptıkları ürünlerin satışını yaparak üniversitede okuyan kızlara burs yardımı yapıyorlar" dedi.

Sokak satıcılarına yönelik olarak da çeşitli projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Gelbul, “Sahilde ve belirli noktalarda Mezitli Belediyesi tarafından tasarlanan ve numaralanan özel araçlarda mısır, dondurma, midye gibi satışlar yapılıyor. Hem sokakta satışın yapıldığı hem de bu satışların standardizasyona koyularak kontrollü satışlarla tüketiciyi de koruyor" diye konuştu.

Mezitli Belediyesi'nin hayata geçirdiği tüm projeleri ücretsiz olarak sunduğuna dikkat çeken Gelbul, “Dezavantajlı kesimlerin istihdamını ve ekonomik üretime katılmalarını sağlayan bu projelerin en güzel tarafı ise belediyenin hiçbir ücret talep etmemesi. Mezitli Belediyesi, örgü evi, gönüllü evi gibi her gün binlerce insanın kullandığı bu mekanların elektrik su gibi giderlerini de karşılıyor" şeklinde konuştu.