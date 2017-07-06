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06 Temmuz 2017 15:45

Mezitli Belediyesi’nin dev projeleri yeni yılın ilk aylarında hizmete girecek

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, aralarında belediye hizmet binası, Gençlik Merkezi, Amfi Tiyatro, Aktif Yaşlanma Merkezi gibi birçok büyük projenin olduğu yeni yatırımlarının, 2018’in ilk aylarında tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Mezitli Belediyesi’nin dev projeleri yeni yılın ilk aylarında hizmete girecek

06 Temmuz 2017 15:45


2017 yılını yatırım yılı ilan eden Mezitli Belediyesi’nin projeleri büyük bir hızla devam ediyor. Aynı anda, Amfi Tiyatro, belediye hizmet binası, Gençlik Merkezi, Eski Mezitli Cumhuriyet İlkokulu, Aktif Yaşlanma Merkezi, Kültür Merkezi, Göç Eden Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi projelerini hayata geçiren Mezitli Belediyesi, 2017 yılını yatırım yılı ilan etti.


Hızla devam eden inşaatları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Neşet Tarhan, 2018 yılına girerken üst üste dev hizmetlerin açılışını yapacaklarını söyledi. Temmuz ayı sonunda Amfi Tiyatro’nun teslim alınacağını ifade eden Tarhan, hemen arkasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da Cumhuriyet Okulu’nun biteceği müjdesini verdi. Gençlik Merkezi ve Aktif Yaşlanma Merkezi’nde inşaatların devam ettiğini belirten Tarhan, “Büyük dev projelerimiz yeni yılın ilk günlerinde hayata geçecek. Şubat-Mart ayı gibi belediye hizmet binamıza geçmiş olacağız. Yine aynı aylarda Kültür Merkezimizde de sanatsal faaliyetler başlamış olacak. Halkımız bu dev tesislerle hak ettiği hizmete de kavuşmuş olacak” dedi.


Yeni Mahalle’deki yeni belediye hizmet binası inşaatını ziyaretinde işçilerle sohbet ederek bilgi alan Başkan Tarhan, “Dar bir alana sıkışıp kalmış Mezitli merkezini rahatlatabilmek amacıyla projeleri Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın kuzeyine yoğunlaştırdık. Hem özellikle yaz aylarında yoğunlaşan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nı rahatlatacak hem de Yeni Mahalle bölgesinde yeni bir çekim merkezi oluşturacağız. Hizmet binasından sonra Mezitli Kaymakamlığı da binasını bu bölgede yapacak. Yine aynı bölgede Kent Meydanı ve Çarşı Merkezi de yapınca bu bölgenin değeri artacak. Sıcak havalarda görevi başında bulunan tüm işçilerimize kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.




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