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04 Ocak 2017 14:00

Mezitli Kadın Üretici Pazarı’nda istiridye mantarı şöleni

Mezitli Kadın Üretici Pazarı’nda istiridye mantarı şöleni

04 Ocak 2017 14:00

Esenbağlar ve Eski Mezitli’de yaşayan üretici kadınlara yönelik açılan 5. Kadın Üretici Pazarı’nda, son dönemde ilgi gören istiridye mantarı şöleni yapıldı. Konuklara, istiridye mantarından yapılmış olan, içli köfteden böreğe kadar çok çeşitli yiyecekler sunuldu.
Yüksek besin değeri ve organik yapısıyla talep edilen ürünler arasında yerini alan istiridye mantarı şöleni, Esenbağlar-Eski Mezitli Kadın Üretici Pazarı’nda gerçekleştirildi. Farklı yemek türlerinde kullanımıyla dikkat çeken istiridye mantarından yapılan yiyecekler misafirlere sunuldu. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da konuk olduğu etkinlikte davetliler, istiridye mantarından yapılmış içli köfte, bulgur pilavı, börek, mantar sote, ızgara gibi çok farklı şekilde hazırlanmış yemeklerden tatma şansı yakaladılar.
Üreticilerin emeğinin karşılığını en iyi şekilde alabilmesi için alternatif ürünlere yönelmelerini desteklediklerini söyleyen Başkan Tarhan, “Esenbağlar ve Eski Mezitli Kadın Üretici Pazarı’nda yer alan üreticilerimiz bize istiridye mantarının çok değişik yemeklerde kullanımını gösterdiler. Besin değeri açısında yüksek ve ekonomik olarak daha cazip olan istiridye mantarına olan talebin önümüzde ki dönemde daha çok artacağını düşünüyorum. Kısa sürede herkes bu yüksek besin ve lezzet deposunun farkına varacaktır” dedi.
Geçtiğimiz günlerde başka bir alternatif ürün olan kinoa bitkisinin tanıtımı için seminer düzenlediklerini de hatırlatan Tarhan, “Üreticilerimizin özellikle kadınlarımızın emeklerinin karşılığını almaları çok önemli. Bunun içinde tarımsal yenilikleri ve alternatif üretimlere yönelmeleri gerekiyor. İstiridye mantarı da bu alternatiflerden birisi. Hem talebi olan bir ürün hem de devletimizin bu konuda çok önemli desteklemeleri var. Araştırılıp buna göre üretim yapılmasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.



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