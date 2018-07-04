Mezitli kültür ve sanata doydu

’si düzenlenen Soli Güneş Ferstivali, dünyaca ünlü sanatçıların konserlerinin yanı sıra yerel grupların performanslarıyla da farklı bir etkinlik yaşattı.

8. Soli Güneş Festivali, muhteşem bir başlangıç ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Soli Pompeiopolis sütunlarının güneyinde bulunan alanda yapılan etkinlikler gün boyu devam etti. Festivalin etkinlik bölümünde birbirinden güzel müzik ve dans gösterileri katılımcılara doyumsuz bir gün yaşattı. Mezitli Belediyesi Zumba ekibinin ve çocuk zumbacıların gösterileri büyük ilgi çekti. Mersin’in başarılı dans gruplarından Optimum Dance Stüdyo tarafından sahnelenen Vals ve Cha Cha Cha performansları ile alkış aldı. Ali Özel Ritim Grubu ise seyirciler arasından seçilen ve ilk kez vurmalı çalgıların başına geçen çocukların yaptıkları ile şaşırtmayı başarırken, Sanatevi Müzik Grubu ise dinleyicilerden tam not aldı. İlizyon gösterilerinin renk kattığı etkinlikte, Sokak Antrenmanları Grubu Akrobasi gösterisi yürekleri hoplattı. Çeşitli yaşlarda çocuk ve gençlerin barlarla yaptıkları jimnastik hareketleri zaman zaman yürekleri ağızlara getirdi.

Antrenör Mehmet Can yönetimindeki Uzak Doğu savunma sporu olan Copiera Dans gösterisi ve Avrupa Dans Şampiyonu olan D&S Akademi’nin Vals gösterisi ziyaretçilerin dolu dolu bir festival yaşamalarını sağladı.

Festivalde aynı zamanda 8. Arbella Fotoğraf Sergisi ve ödül töreni de ilk kez gerçekleştirilirken, Mersin Fotoğraf Derneği’nin “Mezitli” konulu fotoğraf sergisi ilgi çeken bölümler arasında yerini aldı.

Festivali daha renkli ve amacına uygun bir biçimde gerçekleşmesi için sahne alan tüm sanatçı ve gruplara teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nden yola çıkarak alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla başlayan festivalimiz, her geçen yıl büyüyerek büyük bir sanat ve kültür buluşması haline geliyor. Çeşitli kategorilerde sanat ve spor yapan arkadaşlarımızda festivalimizde performanslarını sergileyerek ‘Burası Mezitli’ imajının farkını orta koymuşlardır. Festivalimiz bu arkadaşlarımızın kendilerini gösterebilecekleri önemli bir buluşma noktası olmayı başarmıştır. Emek ve destek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.