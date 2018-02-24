Mezitli Oda Tiyatrosu, ‘Rumuz Goncagül’ü sahneledi

Bir annenin evlenme çağına gelmiş kızına eş arama çabasının komik bir dille anlatıldığı oyun sanatseverlerden tam not aldı.

Geçtiğimiz yıl ‘Jeanne Darc’ın Öteki Ölümü’ isimli oyunu sahneleyerek sanatseverlerden tam not alan ve 4 ödül birden kazanan Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu yeni bir oyunla sezona ‘merhaba’ dedi. Daha geniş bir kadro ile sezona başlayan Oda Tiyatrosu’nda sahnelenen, Oktay Arayıcı tarafından yazılan ‘Rumuz Goncagül’ isimli tiyatro oyununun yönetmenliğini Tamer Güven, müziklerini ise Muharrem Karagöz yaptı. Bilge Işıklar, Başak Karatepe, Vedat Yalçın, Mehmet Tekkanat, Hüseyin Taş, Gökhan Doğan, Murat Haznedar, Doğa Atıcı, Umay Güzey, Yaşar Uraslı ve Ali Diyaroğlu’nun rol aldığı ‘Rumuz Goncagül’ adlı tiyatro oyununun galasına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Mersin milletvekili Hüseyin Çamak ve çok sayıda davetli katıldı. Sanatçıların zaman zaman günümüzdeki siyasi ve toplumsal olaylara da göndermeler yaparak seyircilere takılmayı da ihmal etmedikleri, sanatseverlerin ayakta alkışladığı gala gösteriminin ardından sahnede oyunculara çiçek vererek kutlayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sanatın birleştirici gücüne dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon binlerce kişinin izlediği ‘Jeanne Darc’ın Öteki Ölümü’ isimli oyundan sonra Oda Tiyatrosu sanatçılarının bu sezon çok güzel bir oyunu daha sahneye koyduklarını ifade eden Tarhan, “Sanatçılarımız, bizden hiçbir talepte bulunmadan iki sezondur çok harika işler çıkarıyorlar. Tiyatro aşkı tam olarak budur. Biz de arkadaşlarımızın bu çabalarını gördükçe onlara sanatlarını icra edebilecekleri daha güzel mekanlar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi daha dar bir mekanda oynanan oyunumuz havaların ısınmasıyla birlikte amfi tiyatromuzda sahnelenmeye devam edecek. Yıl sonunda da bitirmeyi planladığımız kültür merkezimizde daha fazla sanatsevere ulaşmayı hedefliyoruz. Sanatçı arkadaşlarımıza bu özverili çalışmaları ve ‘Mezitli’de tiyatro var’ olgusunu yerleştirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Daha geniş oyuncu kadrosu ile yeni bir oyun sahneye koyduklarını ifade eden oyunun yönetmeni Tamer Güven de "Başkanımız sanatsal ve kültürel çalışmalarla Mezitli’nin aydınlık yüzünü ortaya çıkarmıştır. Bizim gibi pek çok sanat yapan arkadaşımıza destek verdiğini görüyoruz. Aynı zamanda sanatın yapılacağı harika mekanlar oluşturdu için kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sahneye koyanlar kadar arka planda oyunun mükemmel bir biçimde size ulaşmasında inanılmaz çaba sarf eden tüm emekçi arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Mezitli Belediyesi Sanatevi içerisinde bulunan salonda her Cuma günü 19:30’da sahnelenecek olan 2 perdelik oyunda, bir annenin evlenme çağına gelmiş kızı Gülsün’e gazetede yayınlanan gönül postası aracılığıyla koca araması ve bu arayışın aynı zamanda yoksulluktan kurtulma mücadelesi olması komik bir dille anlatılıyor. Oyunda 70’li yıllarda geçen olaylar bugünden ve geçmişten kesitlerle izleyicilere sunuldu. Dönemin toplumsal ve siyasal olaylarına da göndermeler yapıldığı oyunda sağ ve sol çatışması komik bir üslupla sahneye aktarılıyor.