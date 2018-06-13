Mezitli sahilinde taş temizliği yapıldı

Taş toplama makinesi kumsalda biriken taşları temizleyerek, vatandaşların sorunsuz şekilde deniz keyfi yaşamasını sağlıyor.

Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sahilden daha fazla yararlanması amacıyla Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde plaj taş temizleme aracı ile sahilde temizlik çalışması yapıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin’de denize girmek isteyenlerin en yakın ve en çok tercih edilen bölgesinin Mezitli olduğuna dikkat çekerek, deniz keyfini Mezitli ve Mersinlilere yaşatmak için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

"Kumsalda taşlar temizleniyor"

Mezitli’de yaz sezonu hareketliliğinin başladığını ifade eden Tarhan, “Mezitli, Tece, Davultepe ve Viranşehir sahilleri cıvıl cıvıl. Biz halkımızın daha güvenle temiz şekilde denize girebilmeleri amacıyla gerekli önlemleri aldık. Deniz hareketlerinden dolayı kumsallarda yaşanan taş birikmelerine karşı önlem almak amacıyla temizlik çalışması başlattık. Kumsallarımızda temizlik çalışmaları yaparak, taşları temizliyoruz. Denizlerimiz artık daha girilebilir halde” dedi.

Sahillerde vatandaşın ücretsiz olarak yararlanabilmesi amacıyla her sene olduğu gibi şezlong, şemsiye, duş ve tuvaletler yerleştirdiklerini belirten Tarhan, “Şezlong, güneşlik, yeni çöp bidonlarını sahillerimize koyarak, soyunma kabinleri, duş ve tuvaletlerimizin de bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını hızlı biçimde sürdürüyoruz. Batı kentlerinde olduğu gibi denizden yararlanma fırsatını Mezitli ve Mersin halkına sunmuş olacağız” diye konuştu.