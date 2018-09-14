Mezitli Saray Camisi yenileniyor

Mersin'in Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi üzerinde bulunan Saray Camisi, yenileme projesi kapsamında Mezitli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yıkıldı.

Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Günay ve Mezitli Müftüsü Süleyman Şahin'in de hazır bulunduğu yıkımda Saray Camisinin, ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yeniden yapılacağı bilgisi verildi. Şahin, "Hızla büyüyen Merkez Mahallesi'nde bulunan Saray Camisi artık ihtiyaca cevap vermekten çok uzaktı. Buraya çevrede bulunan arsayı da katarak daha büyük bir cami yapmaya karar verdik. Kısa sürede belediyemizle işbirliği içerisinde daha büyük ve güzel bir cami inşa edecek olmanın heyecanını taşıyoruz" dedi.