Mezitli Zafer Bayramı’nı yayla konserleriyle kutladı

Mezitli Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yayla konserlerinin ilk günü coşkuyla gerçekleşti. Fındıkpınarı Futbol Sahasında sahne alan Mezitli Belediyesi Sanatevi Orkestrası Solisti Çağdaş Anadolu, bölge halkına keyifli bir müzik şöleni sundu. Mezitli’nin değerli bir kent olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Nüfusu 977 olan Fındıkpınarı’nda yaz dönemi konaklayan on binler ve çevre mahalle sakinleri çok şanslısınız. Böyle güzel bir çevrede, doğayla iç içe yaşıyorsunuz. Ne mutlu size. Her zaman söylediğim gibi Mezitli’de mutlu insanlar olsun istiyoruz. Mezitli değerli bir kent oldu. Bu değeri hep birlikte arttırıyoruz. Zafer Bayramımızı hep birlikte kutluyoruz, kutlayacağız. Biz, tüm ulusal bayramlarımızı halkımızla birlikte meydanlarda, sahalarda kutluyoruz. Bayraklı büyük yürüyüşler yapıyoruz, değerlerimize sahip çıkıyoruz" dedi.

"Halkın görüşünü alarak hareket ediyoruz"

Hayata geçirilmesi planlanan projeleri dahi halkın görüşünü alarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Tarhan, "Birçok konuda yaptığımız gibi, Zafer Bayramı kutlamalarında kimi görmek istediklerini yine halkımıza sorduk. Sizlerde Hüseyin Kağıt dediniz. Biz de bu isteğinizi yerine getirdik. Zafer Bayramı kutlamalarımızın 2. Gününde Hüseyin Kağıt yine burada sizlerle birlikte olacak.Biz halkımıza, sizlere güveniyoruz. İsteklerinizi emir kabul ediyoruz. Halk da bize güveniyor. Bu güveni hissettiriyorsunuz. Şahsıma ve Belediyemize karşı gösterdiğiniz güven için sizlere teşekkür ediyorum. Ulusal bayramlarımızı birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere kazandırdığı gerçek Cumhuriyeti ve ulusal değerlerimize birlikte sahip çıkacağız. Aziz şehitlerimizin emanetlerini ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Tüm Dünyanın kabul ettiği bir kahramanlık destanın kutlu günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşku içinde yaşayalım" şeklinde konuştu.