Mezitli’de 11. gönüllü evi Atatürk Mahallesi’nde açıldı

Açılışa, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Mezitli Belediyesi zumba ekibinin dans gösterileri ile renklendirdiği açılışta Tarhan, gönüllü evi içerisinde oluşturulan kitaplık için Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişi, kurtuluş ve kuruluşunu anlattığı Nutuk kitabını hediye etti. Göreve geldiği ilk günden itibaren belediyesi ile iç içe çalışan örgütlü bir toplum oluşturma çabası içerisinde olduğunu ifade eden Tarhan, Mezitli’de herkesin gönüllü olarak belediyeye destek olmasını istedi. Gönüllü evleri sayısını sürekli çoğaltmaya gayret gösterdiklerini belirten Tarhan, "Gönüllü evlerimiz bizimle vatandaş arasında bir köprü oluyor. Bu yolla yaptığımız hizmetleri daha iyi anlatabiliyor, vatandaşımızın çalışmalarımıza destek vermesini sağlamış oluyoruz. Mezitli, örgütlü bir toplum olacak demiştik. Bu anlamda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de gönüllü evlerimiz. İlçemizin çeşitli yerlerinde açtığımız gönüllü evimize gelen her vatandaşımız, burada sanatsal faaliyetlerini yürütüyorlar. Türkiye’de bu tür çalışmalar yapmak, oldukça zor. Çünkü sosyal devlet ilkesi maalesef daha hayata geçmedi. Biz Mezitli’de, zor olanı yaparak, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızı tek bir çatı altında toplamayı başardık. İlçe halkı, bizleri seviyor, birçok etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmıyor" dedi.

Gönüllü evlerinde vatandaşların çeşitli faaliyetlerde bulunduğu bilgisini veren Tarhan, “Gönüllü evi siyasi düşüncesi ne olursa olsun herkesin her türlü faaliyeti gösterebileceği bir yer. Diğer gönüllü evlerimizi ulusal basına yansıyan başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. Ürettiklerini satıp çocuk okutan, resim, müzik, dans kursları açanlar var. Herkes kendi mahallesinin özgün koşullarına göre projeler üretebilir. Türkiye’de hiçbir kentte olmayan ancak son derece başarılı olan bir proje. Ben buna inanıyorum. Eğer insanları gönüllü olarak üretim içerisine sokmaz isek başaramayız. Geçtiğimiz günlerde mahalle arasında okudukları kitapları satarak sokak hayvanlarına yiyecek alan 3 tane 10-12 yaşında çocuğu ziyaret ettim. Bir süre de belediye önüne davet ederek bende onlarla birlikte satış yaptım. Bu çocuklarımızın göstermiş olduğu duyarlılığı biz gösteremiyoruz. Bizim yapamadığımızı yapıyorlar. 7 yaşında da olsak 70 yaşında da olsak. Hepimizin yapacağı bir şey var” diye konuştu.

Açılışın ardından düzenlenen halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya gelen Tarhan, sorun ve önerilerini dinledi.