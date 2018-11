Mezitli'de 2. Aktif Yaş Alma Merkezi açıldı

Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'ndan alınan hibe desteği ve Tempelhof-Schöneberg Belediyesi işbirliği ile Mezitli Belediyesi tarafından yaptırılan 2. Aktif Yaş Alma Merkezi açıldı.

Eski Tece Belediye Binası yanında yaptırılan merkezin açılışına, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Almanya'nın Tempelhof-Schöneberg Belediye Başkanı Angelika Schöttler, her iki kentin belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaş katıldı. Mimari yapısıyla da dikkat çeken, içerisinde aktivite alanları, dinlenme mekanları, toplantı salonları gibi çok sayıda farklı birimin yer alacağı merkezin açılışında konuşan Tempelhof-Schöneberg Belediye Başkanı Angelika Schöttler, Mezitli Belediyesi ile özel bir birliktelik yakaladıklarına dikkat çekti. Schöttler, "Başka kardeş şehir ilişkilerimiz de var ancak Mezitli Belediyesi ile daha özel bir diyalog ortamı yakaladık. Bu ortamı sağlayan başta Belediye Başkanımız Neşet Tarhan olmak üzere tüm ekibine sonsuz şükranlarımı sunarım. Biz Neşet Tarhan'la birlikte 2 yıl önce planlamıştık. Ancak bu kadar kısa süre içerisinde böylesi güzel bir yapının çıkması bizi ayrıca gururlandırdı. Küçük bir payımız olduysa ne mutlu bize” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesinin açılışı daha anlamlı kıldığını ifade eden Başkan Tarhan ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasi ve cumhuriyet anlayışına dikkat çekti. Bütün cumhuriyet sevdalılarının el ele, omuz omuza hareket etmek zorunda olduğunu kaydeden Tarhan, “Mustafa Kemal Atatürk, zorla ve hile ile kutsal yurdumun bütün kaleleri alınmış, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve yurdun her köşesi açıkça işgal edilmiş iken egemenliğin bireysel kullanım alanı olmadığını kanıtlayan, ‘egemenlik kayıtsız, şartsın milletindir' diyen, özgürlük ve bağımsızlığı ‘karakterimdir' diyerek tanımlayan, yurttaş kimliğini kazanmamızı sağlayan, çağdaş dünya ile yarışmamıza olanak tanıyan, devrimlerin yapıcısı, önderimizdir. 95. yıldönümü, cumhuriyet değerlerinin örselendiği ve parlamenter demokratik sistemden uzaklaştığı, içte ve dışta ülkemizin çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı zor günlerde kutlanıyor. Ülkemiz başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetin kurucuları tarafından belirlenen hedeflerden, çağdaş uygarlık yolunda, çağdaş demokratik anlayıştan her geçen gün daha çok uzaklaşıyor. Bugün ve yarın, cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşaması için, yurttaşlık bilinciyle el ele olmak zorundayız. Laik cumhuriyetimizin 95. yılını kutlarken bütün cumhuriyet sevdalılarıyla omuz omuza özgürce, cumhuriyet türküleri söylemek istiyoruz. Biz, özgürlük ve bağımsızlık yürüyüşümüzü her ortamda kararlılıkla, öfkemize yenilmeden sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Atatürk'ün yolunda vatandaşa hizmet etmeye gayret gösterdiklerinin altını çizen Tarhan, “Biz belediye olarak insanların sağlıklı olarak yaşadığı mutlu bir Mezitli hayal ediyoruz. Bunun için sıfır yaşından ileri yaşlara kadar her vatandaşımıza hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Anaokulumuzda minik yavrularımızı aydınlık bir geleceğe hazırlarken, emekli evimiz ve Aktif Yaş Alma Merkezimizde ileri yaştaki insanlarımızın daha kaliteli bir yaşlılık geçirmeleri için imkânlar hazırlıyoruz. Hobi Bahçeleri, Kadın Üretici Pazarları, Gönüllü Evleri, Gençlik Merkezlerimizle bireylerin sağlıklı olması dolayısıyla kentin sağlıklı olması için çaba gösteriyoruz. 1. Aktif Yaş Alma Merkezi'nde yakaladığımız başarının cesareti ve gücüyle Mezitli'de böyle merkezlere daha çok gereksinim olduğunu gördük. Kardeş şehrimiz de bize destek olunca 6 ay gibi kısa sürede minimize ettiğimiz bir maliyetle bu projeyi hayata geçirdik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.