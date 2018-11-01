Mezitli'de 2. kademe kanalizasyon hattı çalışmaları

Son yıllarda gerek bölgesel koşullar nedeniyle meydana gelen göçten dolayı gerekse şehrin batıya doğru hızla gelişmesinden Mersin'in batı kısmında konut sayısı hızla artmış ve bu artış yeni altyapı tesisleri yatırımına ihtiyaç doğurmuştu. Batı havzası kanalizasyon şebekesinin 1. kademesinde yapılmayan hatlara ait projelerin uygulanabilir kısımları için yeniden kanalizasyon projesi gerçekleştirilmeye başlandı. MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından kanalizasyon şebekesi olmayan bölgelerin eksiklerini gidermek amacıyla Mezitli ilçesi batı havzası 2. kademe kanalizasyon hatlarının yapımı devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, muhtelif çaplarda 24 bin 492 metre kanalizasyon şebeke hattı, 572 adet kanalizasyon muayene bacası, bin adet parsel bacası ve 6 bin metre parsel bağlantı hattı döşenecek.