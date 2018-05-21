Mezitli’de 2. Satranç Turnuvası sona erdi

Satranç Turnuvası sona erdi. 7 kategoride 500’e yakın sporcu turnuvada şampiyon olmak için mücadele etti.

Türkiye’nin 15 farklı ilinden ve yurt dışından profesyonel satranççıların katıldığı ve iki gün süren turnuvanın ödül törenine Mezitli Belediye Başkan Vekili Müslüm Duru, Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Mezitli Belediyespor Kulübü İlkim Tahinci, Mezitli Belediyesi Sanatevi satranç eğitmeni Remzi Küçük ve çok sayıda vatandaş katıldı. Turnuva kapsamında dereceye giren sporculara ödülleri dağıtılırken, tüm sporculara da satranç takımı hediye edildi. Satranç turnurvasını yakından takip eden ve Mezitli’deki çalışmaları çok beğendiğini dile getiren Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “Bugün böylesine güzel faaliyetlerde bulunabiliyorsak bu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Atatürk her zaman gençlere güvenmiş ve Cumhuriyeti emanet etmiş. Şuan karşımızda duran tablo bu güvenin ne denli doğru bir yaklaşım olduğunu göstermektedir. Sizleri yetiştiren anne babalara çok teşekkür ederim. Çocuklarımız son derece önemli bir spor icra ediyorlar” dedi.

Mezitli Belediyesi ile satranç alanında çok önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Tulay, “Özellikle belediyenin bağlı olduğu mekanlara verilen kursların yanında Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi’nde satranç adına önemli bir faaliyet yürütülüyor. İki yıldır da rekor denebilecek katılımla satranç turnuvaları düzenliyoruz. Böyle güzel bir organizasyonun yanı sıra satranç olan her yerde yanımızda olan satranç dostu Mezitli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Gösterilen yoğun ilgi nedeniyle katılımcılara teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Geçtiğimiz yıl ilkini yaptığımız turnuvaya katılım katlanarak artıyor. İlk yıl 350 olan katılım bu yıl 475’e çıktı. Önümüzde ki yıllarda bu sayı çok daha büyük rakamlara ulaşacak. Özellikle turnuvaya yabancı ülkelerden gelerek katılan satranççıların profesyonel sporcular olması ne denli büyük bir organizasyon yaptığımızın göstergesidir. Hem nitelik hem de nicelik olarak çıtayı yükseklere çıkardık" ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl daha geniş katılımlı ve daha güzel bir mekanda gerçekleştirecekleri müjdesini veren Tarhan, “Türkiye’nin içerisinde bulunduğu süreci göz önüne aldığımızda sürekli devrimler yapılması ihtiyacı doğmuştur. En önemli devrim de eğitim alanında olması gerekiyor. Çocuklarımızın satranç gibi zihni geliştiren çok önemli bir dala eğilim göstermesi de son derece önemli. Eğitimlerine de katkı sağlayacaktır. Her şeyden önce analitik düşünceyi öğreniyorlar. Yarınlarda arkadaşları arasında çok öne plana çıkacaklardır. Çocuk, genç, ileri yaşta olan tüm katılımcılara ve onlara destek vermek amacıyla buraya gelen ailelerine çocuklarımıza verdiğiniz bu destek için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu