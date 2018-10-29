Mezitli'de 29 Ekim Cumhuriyet Tenis Kupası sona erdi

Mersin'in merkez Mezitli Belediyesi ve Mezitli Soroptimist Kulübü'nün birlikte düzenlediği Geleneksel Cumhuriyet Tenis Kupası kapsamında ödül kazanan sporcular, kupa ve ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Turnuva, 1-29 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Turnuvada, dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Mezitli Belediyesi Aratos Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle verildi. Törene, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Ali Mahir Başarır, Meztli'nin kardeş kenti olan Tempelhof-Schöneberg Belediye Başkan Yardımcısı Jörn Oltmann ve tenis severler katıldı. Törende, başarılı olan sporculara kupa ve altın, sponsorlara da plaket verildi. Ödül töreninde konuşan Başkan Tarhan, Mezitli'de sporun her dalını yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, en önemli bayramlardan olan Cumhuriyet Bayramı coşkusunu daha geniş kitlelerle paylaşmak amacıyla çok farklı alanlarda etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Çok önemli bir günde Cumhuriyet sevdalıları ile birlikte olmaktan gururlu ve mutlu olduğunun altını çizen Tarhan, “Önceki gün İzmir Marşını okuduğu için öğrenci gençlerimize okul idaresi tarafından şiddet uygulandı. Maalesef Cumhuriyeti kutladığımız bir döneme denk geldi. Halkımızın Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk'e gösterdiği ilgi ve bağlılık geleceğe yönelik umutlarımızı artırmıştır. Cumhuriyetle mutlu olmaya gurur duymaya devam ediyoruz. Aşkla kutluyoruz” dedi.