Mezitli’de 5. Kadın Üretici Pazarı açıldı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nin Türkiye çapında ses getiren projesi olan ‘Kadın Üretici Pazarı’nın 5’incisi Esenbağlar-Eski Mezitli Mahallesinde açıldı. Pazarda, kadınlar hafta içi 5 gün boyunca kendilerine ait el emeği örgülerinin yanı sıra sebze, meyve ve organik ürünlerle elde edilmiş çeşitli gıdaların satışını yapacaklar.

Esenbağlar-Eski Mezitli Mahallesi’ne kurulan kadın üretici pazarının açılışı, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşların katılımlarıyla yapıldı. Açılışta konuşan Başkan Tarhan, kadın üreticilerin bu pazarda kendi yetiştirdikleri ürünleri sattıklarını belirterek, “Bugün burada beşinci kadın üretici pazarını açıyoruz. Buna karar verirken iki tarafın da talebini dikkate alarak yapıyoruz. İlki burada çalışmak isteyen kadınların olup olmadığına, ikincisi de burada böyle bir potansiyel olup olmadığına bakıyoruz. Burasının da çok iyi olacağına inanıyorum, kadınlarımız kazanacaklardır. Zaten Türkiye’de örnek gösterilen bir proje, meclis üyelerimiz Belediye Meclisinden bunun yönetmeliğinin kararını çıkarttılar. Bizden sonra pazarlarımızın ne yeri değişecek ne de kaldırılacaktır. İnandığım için söylüyorum, kadınlarımız güçlenmedikçe Türkiye’de siyasi yönden de herhangi bir yere varmamız mümkün değil. Kadınlarımıza her zaman destek vermeye devam edeceğiz” dedi.