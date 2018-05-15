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15 Mayıs 2018 17:10

Mezitli’de ’Anneler Günü’ne özel konser

Mezitli Belediyesi, ’Anneler Günü’ etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği sanatçısı Yıldırım Bekçi ve FA&Mİ Musiki ile Sanat Derneği TSM Korosunu vatandaşlarla buluşturdu.

Mezitli’de ’Anneler Günü’ne özel konser

15 Mayıs 2018 17:10


Mezitli Belediyesi Amfitiyatro’da gerçekleşen konserde TSM sanatçısı, bestekar Yıldırım Bekçi, FA&Mİ Musiki ve Sanat Derneği TSM Korosu ile birlikte, ‘Artık bu solan bahçede’, ‘Her gece sesini duyar gibiyim’, ‘Ana başta taç imiş, her derde ilaç imiş’ gibi anne temalı şarkıları seslendirdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın, eşi Sembol Tarhan ile birlikte katıldığı konseri, milletvekilleri Hüseyin Çamak ve Aytuğ Atıcı, Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı kadınları ve çok sayıda sanatsever izledi.


Sanatseverlerin annelerine sarılarak izlediği konserde, çiftler romantik şarkılarla dans etti. Konser sonrası sanatçılara teşekkür plaketi veren Başkan Tarhan ’’Böylesine güzel bir topluluk olan FA&Mİ ailesini burada ağırlamaktan çok memnun oldum. Ayrıca çok güzel bir izleyici kitlesi var. Sizler mutlu olduğunuz zaman bende mutlu oluyorum. Buraya konseri dinlemeye gelenler arasında Kadın Üretici Pazarı kadınlarımız da var. Son olarak değerli sanatçılarımız Yıldırım Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.




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