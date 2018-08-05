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05 Ağustos 2018 14:04

Mezitli’de boyama şenliği

Mezitli Belediyesi’nin, Mezitli Kent Konseyi ile birlikte sahil şeridinde düzenlediği, ’Fırçanı da al gel-Mezitli’yi renklendiriyoruz’ adlı boyama şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Mezitli’de boyama şenliği

05 Ağustos 2018 14:04


7’den 70’e onlarca kişinin fırçasıyla birlikte katıldığı şenlikte, sahilde bulunan mini amfitiyatro rengarenk boyandı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da boya yaptığı, çiçek deseni çizdiği etkiliğe Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Mutlu Mezitli Şirketi Genel Müdürü Filiz Yalın, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Mezitli’de bulunan bir boya firmasının sponsorluğunda düzenlenen şenlikte konuşan Başkan Tarhan, “Bu bölgede bulunan mini amfiyatromuzu zaman zaman boyamamıza rağmen bir takım kişiler tarafından tahrip edilerek üzerlerine yazılar yazılıyordu. Mezitli Kent Konseyi ile birlikte boyama etkinliği düzenleyerek hem bölgeyi kötü görüntüden kurtardık hem de çocuklarımızı aileleriyle birlikte unutulmaz bir gün geçirmesine vesile olduk. Başta çocuklarımız olmak üzere herkes kendi dünyalarına göre burayı boyadılar” dedi.


Renkli insanların buluştuğu Mezitli’yi rengarenk yapmak istediklerini ifade eden Başkan Tarhan, “Mezitli’yi her yönden güzelleştirmek istiyoruz. Çok değişik renkte insanların olduğu Mezitli’yi rengerank hale getirmek istiyoruz. Herkes bir arada olsun istiyoruz. Anneler, babalar, dedeler ve ninelerle birlikte çocuklar harika işler çıkarıyorlar. Bu şenliğimizin tüm Mersin’e ve Türkiye’ye örnek olmasını diliyoruz. Eğer talep eden sivil toplum kuruluşu ve siteler benzeri çalışmalar için destek isterlerse gereken katkıyı sağlayacağız” diye konuştu.


Önümüzdeki günlerde daha geniş bir şekilde boyama etkinliklerini çoğaltacaklarını ifade eden Tarhan, “Bu etkinliğimizi burasıyla sınırlı tutmayacağız. Kentimizin tüm kirli görünen noktalarını aynı şekilde halkımızla birlikte boyayarak cıvıl cıvıl hale getireceğiz. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde benzer çalışmalar daha profesyonel şekilde yürütülüyor. Profesyonel ressamlar duvarları renklendiriyor. Biz bunu halkımızla birlikte yaparak işbirliği ve paylaşım ruhunu canlandırmak istedik. Önümüzdeki süreçte de resim kurslarından yararlanan arkadaşlarımızla farklı mekanlarda benzeri etkinlikleri genişleteceğiz” ifadelerini kullandı.




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