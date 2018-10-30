Mezitli'de 'Cumhuriyet Yürüyüşü'

Mezitli Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümü dolayısıyla ‘Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi.

Mezitli Belediyesi tüm resmi bayramlarda geleneksel hale getirdiği meşaleli yürüyüşe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da devam etti. Demokrasi Meydanı'ndan başlayarak Amfitiyatro'ya kadar devam eden yürüyüşe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bin metre uzunluğunda Türk bayrağının taşındığı yürüyüşe, folklorik kıyafetleri ile katılan Mersina Halk Dansları Topluluğu ile Pompei Tiyatrosu oyuncuları görsel şovları ile renk kattı.

Yürüyüşün ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri Amfitiyatro'da devam etti. Mersina Halk Dansları Topluluğu'nun ‘Zeybek' gösterisi, Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi öğrencilerinin ‘Vals' dansı ve Mersin Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü sanatçılarının türküleri Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doruğa taşıdı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasi ve cumhuriyet anlayışına dikkat çekti.