Mezitli’de gençlik evleri çoğalıyor

Gençlerin toplanıp aktiviteler gerçekleştirilebileceği önemli bir yer olacak olan gençlik merkezinin açılışına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gençler adına konuşma yapan Alican Karakaş, kendilerine bu mekanı kazandıran Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a teşekkür etti.

Çağın en büyük gereği olan örgütlenmeyi sağlamak amacıyla Mersin’de çok farklı alanlarda merkezler açtıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “8 kadın üretici pazarı, 10 gönüllü evi, 3 gençlik evi açtık. Aktif yaş alma evi, ana okulu, tüm tesislerimizde oluşturduğumuz kütüphanelerin yanında kafe kütüphaneyi açtık. Halkımız bir şekilde örgütlenerek üretime katkı sunsun istiyoruz. Burada yaptıkları üretimlerle isterlerse sosyal etkinlik düzenlerler ya da ülkemizin ve dünyanın güzelliklerini gezme şansı yakalarlar” dedi.

Hizmet üretirken toplumun her kesimini kucaklamaya gayret göstereceklerini ifade eden Başkan Tarhan, “Özellikle gençlerimizi kazanmak istiyoruz. Kale Mahallesi’nde açtığımız gençlik evi aktif olarak açılıyor. Tepeköy’de açtığımız gençlik evi faaliyete geçti. Bugün de Kuyuluk bölgesinde bulunan mahallelerimizin yararlanabileceği gençlik evimizi hizmete açıyoruz. Merkez mahallemizde ise önümüzdeki günlerde daha geniş kapsamlı içerisinde farklı birimlerin bulunacağı büyük ve modern bir gençlik merkezi kompleksini önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.