Mezitli’de Hüseyin Kağıt konseri

30 Ağustos Zafer Bayramı Mezitli’de coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Fındıkpınarı Yaylası’nda düzenlenen etkinlik, Mezitli Belediyesi Mersina Kültür ve Sanat Kulübü Halk Oyunları gösterileriyle başladı. Ardından Mezitli Belediyesi Zumba ekibi de sahneye çıkarak danslarıyla izleyicileri büyüledi.

Son olarak hareketli şarkıları, renkli ve sempatik kişiliğiyle yediden yetmiş yediye büyük bir hayran kitlesine sahip olan popüler sanatçı Hüseyin Kağıt, sevenleriyle buluştu. Ankaralı sanatçı, seslendirdiği türkü ve oyun havalarıyla alanı dolduran Mezitlililere unutulmaz bir gece yaşattı. ’Hayatı tespih yapmışım’ adlı şarkısıyla ünlenen, aynı zamanda söz yazarı ve besteci olan Kağıt, hüzünlü şarkılarının yanı sıra seslendirdiği hareketli parçalarda izleyicileri coşturdu. Kağıt, zaman zaman eline aldığı kaşıklarla orkestraya eşlik ederek alandaki coşkuyu daha da artırdı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, birçok aile yeşil alanların üzerinde yerini alarak izledi. Konser sonrası Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve muhtarlar da sahneye çıkarak, çiftetelli oynadılar.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kahramanlık destanı olduğunu hatırlatarak, Atatürk’ün askeri dehası ve devlet adamlığının tüm dünya tarafından onaylandığını belirterek, "Bugün, büyük Zafer günümüz. Her bayramda olduğu gibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da bir aradayız. Bu gün öyle değerli ve anlamlı ki, 30 Ağustos 1961’de ünlü bir şairimiz Zafer Bayramı’yla ilgili olarak, ‘30 Ağustos bizim en büyük bayramlarımızdan biri ve zannediyorum ki, yalnız bizim değil insanlığın da en büyük bayramlarından biri. Çünkü biz 30 Ağustos’ta ilk defa insanlığa, sömürgeciliğe karşı ve emperyalizme karşı muzaffer olabilmenin yollarından birini gösterdik’ diyordu. Gerçekten de bu kahramanlık destanı, askeri dehası ve devlet adamlığı tüm dünya tarafından onaylanmış, büyük önderimiz Atatürk’ün, tarihimize kazandırdığı büyük bir onurdur. Biz de bu onura sahip çıkıyoruz. Ulusal değerlerimize sahip çıkıyoruz" dedi.

"Yeni hizmet binası 10 Eylül’de hizmete giriyor"

Son dönemde şeftali üreticilerinin yaşadığını sorunlara da değinen Tarhan, "Üreticideki fiyat, yarım saat mesafedeki Mezitli’deki tüketiciye ulaşana kadar 7 kat artıyor. Üretici zor durumda idi. Üreticilerimize kucak açtık. Mezitli’nin her noktasında satışlarına izin verdik. Pazarcılar odasını ve bir büyük hipermarket zincirini Tepeköy’de üreticilerle buluşturduk. Buradan tekrarlıyorum. Tarımda üreticilerimizin sorunlarının çözümü esas olarak kendilerindedir. Birleşerek, sesimizi daha gür çıkaracağız. Dün olduğu gibi her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Birleşerek güçleniyoruz, yükseliyoruz. Birbirimizi seviyoruz, kentimizi birlikte yönetiyoruz. Bu arada bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum, Yeni belediye hizmet binamızı tamamladık. 10 Eylül’den itibaren yeni ve modern binamızda halkımız hizmetinde olacağız. Açılışını hep birlikte yapacağız" diye konuştu.