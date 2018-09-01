Mezitli’de Kadın Üretici Pazarı Projesi’nin 4’üncü yılı kutlandı

Kıyafetten, takıya, süs eşyasından, doğal yiyeceklere kadar zengin ürün çeşidiyle, kurulduğu günden bu yana tüm gözleri üzerine çeken üretici pazarı, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Orkestrası ve Halk Oyunları ekibinin müzik ve dansları eşliğinde kutlandı. Kutlama sırasında pazar alanını gezen ve hayırlı olsun dileklerinde bulunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, üretici kadınlarının çocuklarıyla bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Üretici kadınlar ise şans getirmesi isteğiyle ‘Dilek Çiçeği’ ve üzerinde Kadın Üretici Pazarı’nın 4. yılı ibarelerinin olduğu tabak plaket armağan etti.

"Erkeklerin yapamadığını sizler yapacaksınız"

Hayata geçirilen projelerden en önemlisinin Kadın Üretici Pazarı olduğunu ifade eden Tarhan "Bugün çok mutluyum. Bu mutluluğumun sebebini, siz üretici kadınlar çok iyi biliyor. Üretici pazarımızdaki kadınlar arasında araba ve konut sahibi olanınız var. Daha geçtiğimiz hafta bir kadınımız daha arabasını aldı ve önünde birlikte fotoğraf çektirdik. Çocuklarını okutarak, ailesine destek olanlarınız bulunuyor. Sizlerin bu mutluluğunu görünce daha çok mutlu oluyor ve duygulanıyorum. Kadınlar olmazsa, demokrasi olmuyor. Demokrasinin başlangıç noktası ailelerdir. Kadınlar birlik olsa yer yerinden oynar. Sizler aile içerisinde ekonomik özgürlüğünüzü kazanarak, söz sahibi oldunuz. Kadın Üretici Pazarlarımızın sayısı 10’a yaklaştı. Bu başarımızı Mezitli’den tüm Türkiye’ye gösteriyoruz. Kadınlar isterse neler yapabiliyormuş bunu herkes Mezitli’den gördü. Erkeklerin yapamadığını sizler yapacaksınız" dedi.