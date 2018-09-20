Mezitli'de kadın ve çocuğa istismara karşı işbirliği

Mersin'in merkez Mezitli Belediyesi ve Mersin Barosu arasında hukuki desteğe ihtiyacı olan kadın ve çocuklara destek olmaya yönelik iki farklı protokol imzalandı. Protokol kapsamında Mezitli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi bünyesinde desteğe muhtaç kadın ve çocuklara hukuki destek sağlanacak.

Mezitli Belediyesi ve Mersin Barosu arasında 'Sosyal Hizmete, Sosyal Yardıma', 'Hukuki Korumaya İhtiyaç Duyan Kadınlara Yönelik İşbirliği' ve 'Çocuk Refahı, Sorunlarına İlişkin Ortak Çalışma' protokolleri imzalandı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ın imzaladığı protokollerle, Mezitli Belediyesi ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği ile ortak hayata geçirilen Kadın Danışma Merkezi'ne başvuruda bulunan kadınlara hukuki açıdan destek olunacak ve yol gösterilecek. Ayrıca içerisinde bulunduğu olumsuz koşullar nedeniyle sosyal yardım, hukuki destek, rehberlik ve korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik de işbirliği yapılacak.

İmza töreninde konuşan Bara Başkan Yeşilboğaz, Mezitli Belediyesi ile birlikte birçok ortak çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Kadına ve çocuğa yönelik istismar konusunda baromuzun önemli çalışmaları bulunuyor. Başka projelerde birlikte çalışma yaptığımız Mezitli Belediyesi ile bu projede de birlikte hareket etmek istedik. Bu konuda duyarlılığı artırmak adına protokolümüzü imzaladık. En önemli sorunlardan birisi olarak gördüğümüz kadın ve çocuk istismarı konusunda üzerimize düşen görevi yapmak istiyoruz” dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise kadın odaklı belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerine vurgu yaptı. Tarhan, “Toplumumuzda maalesef özellikle kadınlar ve çocuklar büyük oranda mağduriyet yaşamaktalar. Tüm insanlarının huzur içerisinde yaşadığı mutlu bir kent yaratma hayaliyle çalışan Mezitli Belediyesi kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı mücadelede de öncülük etmesi gerektiğini düşünerek böyle bir proje hazırladık. Kadın Danışma Merkezi bünyesine başvuran ya da bizim tespit ettiğimiz desteğe ihtiyacı insanlarımız için hukuksal destek ve yol gösterici olacaktır. Bize her zaman olduğu gibi destek vererek yükümüzü hafifleten Mersin Barosuna teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.