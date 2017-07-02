Mezitli’de kitap festivali

Mezitli Belediyesi öncülüğünde, 1-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan Mezitli Kitap Festivali başladı. Çok sayıda yayınevi ve yazarın yer aldığı festivalin açılışına Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve çok sayıda davetli katıldı.

Kitapseverler, Viranşehir sahilinde ilk kez gerçekleştirilen ve binlerce kitabın yer aldığı festivalde, ünlü yazarlarla sohbet etme ve kitaplarını imzalatma şansı da yakaladı. Havaların sıcak olması nedeniyle Mezitli halkının buluşma noktası olan Viranşehir sahilinde gerçekleşen festival, yeni günün ilk saatlerine kadar devam ediyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitlilerin daha aydın ve kitap okumayı seven insanlarında oluştuğunu belirterek, "Üzülerek ifade etmeliyim ki, bu denli çağdaş ve aydın insanların yaşandığı Mezitli’de ilk kez bir kitap festivali düzenleniyor. Böylesi bir boşluğu tamamladıkları için katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen Vali Yardımcımız Sayın Cemal Yıldızer’e, festivalin organizasyonunu sağlayan yazar Gülçin Akan’a, destek veren Mersinli yazar ve işadamı Hamit İzol’a, festivale katılan stant açan ve imza etkiliğine katılan tüm yayınevi sahipleri ve yazarların yanı sıra katılan tüm kitapseverlere teşekkür ederim” dedi.

"Kitap okuyan insanların çoğalmasını istiyoruz"

Belediye olarak daha çok insanın okuması için çok sayıda faaliyet gerçekleştirdikleri bilgisini veren Başkan Tarhan, “Biz daha çok insanımız okusun diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Maalesef Mezitli bu denli aydın ve kitapsever olmasına karşın bu tür etkinliklerden uzak kalıyordu. Öncelikle çocuklarımız arasında kitap okumayı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak adına belediyemiz tarafından bastırılan binlerce kitabın dağıtımını yaptık. Bunun yanında Üniversite Caddesi üzerinde bulunan Gençlik ve Kültür Evimizi büyük bir kütüphane haline getirdik. Mezitli Belediyesi Sosyal Tesisleri içersinde bulunan Down Kafe’yi de aynı zamanda büyük bir kütüphane haline getirdik. Bununla da yetinmedik, minik çocukların kitaplarla kaynaşması için Kitap Okuyan Çocuk Oyun Kitaplığı’nı açtık. Mezitli halkının buluşma noktası olan gönüllü evlerimizde yüzlerce kitabın yer aldığı kitaplıklar oluşturduk. Açmış olduğumuz Mezitli Kitap Festivalimizle de yazar ve kitapseverleri bir araya getirerek büyük bir boşluğu tamamlamış olduk. Önümüzdeki yıllarda festivalimizi büyüterek gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bir toplumun gelişmesinde okumanın önemine değinen Mersin Vali Yardımcısı Cemal Yıdızer, “Toplumlar ancak eğitim ve bilginin ışığında gelişir ve büyürler. Bizler okuyan sayısını

çoğalttığımız ölçüle ilerleyebiliriz. Mezitli Kitap Festivali’ni açmamızda desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.