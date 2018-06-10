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10 Haziran 2018 17:12

Mezitli’de liseler şarkılarla yarıştı

Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen, Mezitli Soroptomist Kulübü ve Mutlu Mezitli Limited Şirketi’nin destek verdiği ’Liseler Arası Müzik Yarışması’ muhteşem bir finalle sona erdi.

Mezitli’de liseler şarkılarla yarıştı

10 Haziran 2018 17:12


Mezitli Belediyesi Amfitiyatro’da öğrencilerin birbirinden güzel performanslar sergilediği yarışmada, birinciliği Özel Bilimkent Anadolu Lisesi’nin ’Bilimband’ isimli grubu kazandı.


Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Serhat Kaya, Işıl Azaz, Serkan Karagöz, Selin Saybaşarılı, Mezitli Belediyesi Sanatevi Eğitmeni Muharrem Karagöz, Mezitli Belediyesi Sanatevi Orkestrası Solisti Çağdaş Anadolu, Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Nesrin Bacak’tan oluşan jüri üyelerin değerlendirmeleri sonrası, Yusuf Kalkavan Lisesi’nden ’Hayda Grubu’ ikinci, Gelecek Koleji’nden ’Daphnes’ üçüncü oldu.


Yarışmada Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’nden Grup Anadolu ise mansiyon alarak, Mezitli Belediyesi tarafından bisikletle ödüllendirildi.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Mahmut Halal, İl Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek, Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Nalan Varat ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yarışmada, birinciye 2 bin 500 TL, ikinciye bin 500, üçüncüye ise 750 TL para ödülü ve tüm katılan gruplara teşekkür plaketi verildi.


Yarışmaya katılan tüm gruplar 29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında 3 gün devam edecek olan 8. Soli Güneş Festivali kapsamında sahneye çıkma imkanı da bulacaklar.




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