Mezitli’de Melek Mosso konseri

Mezitli Belediyesi Amfitiyatro’da gerçekleşen konsere katılım yoğun oldu. ‘Kedi’, ‘Vursalar Ölmem’, ‘Umrumda Değil’ şarkılarıyla gençlerin sevgilisi olan Melek Mosso, sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. İki saati aşkın süre sahnede kalan ünlü sanatçı, şarkılarıyla kulakları, sempatik hareketleriyle gönülleri fethetti. Tribünlerde yer bulamayan çok sayıda müziksever, Mezitli Belediyesi tarafından özel yaptırılan minderler üzerinde konseri izledi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konserin ardından genç sanatçıya çiçek ve Soli Pompeiopolis antik kentinin resminin yer aldığı cam gravür hediye etti. Mersin halkı ile buluşmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Melek Mosso, “Ülkemizde kültür ve sanat giderek azalmakta, yok olmaya doğru gitmekte. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan gibi, sanatı ve sanatçıyı baş tacı edenlerin başımızın üstünde taşırız. Bugün bizi buluşturan başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. Daha çok bir araya geldiğimiz günlerin özlemini duyuyoruz” dedi.

Gençlerin her zaman en doğru şeyi yapacaklarına inandığını ifade eden Başkan Tarhan, yapılan anketlerde en çok Melek Mosso’yu dinlemek istedikleri ifade etmeleri üzerine ünlü sanatçıyı Mezitli’ye getirdiklerini söyledi. Sanatçının performansını ve gençlerin ilgisini görünce ne denli doğru bir tercih yaptıklarını anladıklarını vurgulayan Tarhan, “Biliyoruz ki gençlerin gittiği yol en doğru yoldur. Gelecekte güzel, özlenen Türkiye’yi gençlerimiz ve kadınlarımız kuracaktır. Biz gençlerimizin çok istediği Melek Mosso ile halkımıza bayram sürprizi yapmak istedik" diye konuştu.

Mezitli’nin kültür ve sanat şehri olarak anıldığına dikkat çeken Başkan Tarhan, 29 Haziran tarihinde Duman Grubunu, 30 Haziran tarihinde Fazıl Say’ı, 1 Temmuz’da Selda Bağcan’ı ve 6 Temmuz’da ise Metin Akpınar’ı Mersin halkı ile buluşturacaklarının müjdesini verdi.