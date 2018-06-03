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03 Haziran 2018 12:32

Mezitli’de minik balerinler büyüledi

Mezitli Belediyesi Bale Okulu öğrencilerinin gerçekleştirdikleri yılsonu gösterisi, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Mezitli’de minik balerinler büyüledi

03 Haziran 2018 12:32


Mezitli Belediyesi Bale Okulu’nda yıl boyunca eğitim alan minik balet ve balerinler, Amfitiyatroda hünerlerini sergiledi. İzlemeye gelen aileleri ve bale severler için gerçekleşen gösteri büyük beğeni topladı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da izlediği, birbirinden zor figürleri ustalıkla gerçekleştiren miniklerin gösterisi, izleyenleri büyüledi. Gösterinin finalinde ise tüm kursiyerler, Türk bayraklarıyla sahneye çıkarak 10. Yıl Marşı’nı seslendirdi.


Renkli görüntülerin yaşandığı gösteri sonrası eğitim veren bale öğretmenleri ve konservatuarda okuyan öğrencilere çiçek vererek kutlayan Başkan Tarhan, Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği, Türkiye’nin özlemi olan tablonun Mezitli Belediyesi Amfitiyatro’da gerçekleştiğini söyledi. Tarhan, “Hayata geçirdiğimiz sanat hamleleri ve yatırımları ile konser ve etkinliklerimizi daha geniş kitleler izleyebileceği mekanlara kavuştuk. Kurslarımızın, sanatçı arkadaşlarımızın sayıları giderek artıyor ve çok önemli yerlerde gururla bizleri temsil ediyorlar. Mezitli Belediyesi olarak spor ve sanatsal çalışmalar konusunda büyük projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.




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