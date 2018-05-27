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27 Mayıs 2018 11:06

Mezitli’de ’Örtüaltı Üzüm Festivali’

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 2.

Mezitli’de ’Örtüaltı Üzüm Festivali’

27 Mayıs 2018 11:06

’si düzenlenen ’Örtüaltı Üzüm Festivali’ renkli görüntülere sahne olurken, katılımcılar, Ankaralı Yasemin ve Burhan Ateş’in hareketli parçalarıyla keyifli anlar yaşadı.


Mersin milletvekilleri Hüseyin Çamak ve Aytuğ Atıcı’nın da katıldığı festivalde konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli’nin dünyaca tanınan örnek bir kent olması arzusunda olduklarını söyledi. Festivalin çok yeni olmasına karşın oldukça ilgi gördüğünün altını çizen Tarhan, her geçen yıl kapsamını daha fazla genişleteceklerini ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdik ve çok önemli dönüşler aldık. Kentimize ve çiftçimize çok şey katmaya başladı. Festivalimiz ile birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmenin yanında, üreticimizin de hak ettiği karşılığı almasını hedefliyoruz. Festivalimiz sayesinde Mersin içinden ve dışından çok sayıda kişi sezonun ilk üzümünün eski Mezitli’de yetiştiğini öğrenmeye başladı. Üreticimiz gerçek alıcıyla buluşarak, ürününü değerinde satma imkanına kavuştu” dedi.


Festivali, gelecek yıl daha geniş kapsamlı yapmayı düşündüklerini kaydeden Tarhan, “Üreticilerle, pazarlamasını yapanları ve tüketicileri bir araya getireceğiz. Köylülerin ne denli zor durumda olduğunu biliyoruz. Kentimizin tanınmasına büyük katkı sağlayacak bu festivale hepimizin sahip çıkması ve katkı vermesi gerekmektedir" diye konuştu.


Festival alanı düğün yerine döndü


‘En Güzel Üzüm’ yarışmasında dereceye giren üreticilere ödüllerin verildiği festivalde, Mersin’i Türkiye şampiyonasında temsil edecek olan Mezitli Halk Eğitim Merkezi Folklor Ekibi gösteri sundu. Daha sonra sahneye çıkan sanatçılar Burhan Ateş ve Ankaralı Yasemin, söyledikleri şarkı ve türkülerle coşkuyu doruğa taşıdı. Başta Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve milletvekilleri Hüseyin Çamak ile Aytuğ Atıcı olmak üzere katılımcılar, söylenen türküler eşliğinde oynayarak alanı adeta düğün yerine çevirdi.




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