Mezitli’de ’özgürlük yürüyüşü’ düzenlendi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında, Mezitli Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş sırasında 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı.

Yürüyüşe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mersin Türk Riders Chopper Club ve bisiklet severlerin de kortej oluşturarak destek verdiği yürüyüş boyunca marşlar ve şarkılar söylendi. Atatürk posterlerinin ve dev Türk bayrağının taşındığı yürüyüşe, çevrede oturan vatandaşlarda balkonlarından slogan ve alkışlarla destek verdi.

Yürüyüşün ardından Mezitli Demokrasi Meydanı’nda iftar sofrası kuruldu. Binlerce vatandaşı buluşturan iftar sonrası düzenlenen kutlamalar, bayrak denizi içerisinde gerçekleştirildi. Kutlamalara katılan binlerce vatandaş hep bir ağızdan ’Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu. Akdeniz Mahallesi gönüllüleri tarafından oluşturulan Bu Toprağın Ezgisi Halk Müziği Grubu ve Mezitli Belediyesi Sanatevi Müzik Grubu konser verildi. Demokrasi Meydanında ışık ve suyun görsel şölenine sahne olan konserde, vatandaşlar sanatçılara danslarla eşlik etti.

Kutlamalar sırasında Mezitli’de bulunan amatör spor kulüplerine yapılan yardım çekleri Başkan Tarhan tarafından verildi. Mezitli halkının her zaman farkını ortaya koyduğunu, ’burası Mezitli’ olgusunu herkese gösterdiğini söyleyen Başkan Tarhan, "19 Mayıs 1919 bizim için bir sabah yıldızı. Karanlığın bitişini müjdeler. Bir milletin bağımsızlık yolunda umutlarının yeşermeye başladığı gündür. Kurtuluş Savaşı’nın başladığı 19 Mayıs’ı, Atatürk bu ülkenin gençlerine armağan etti" dedi.