Mezitli’de plaj voleybolu şampiyonları kupalarını aldı

Heyecanlı ve çekişmeli karşılaşmalara sahne olan maçlar, final maçlarıyla sona erdi. Mezitli Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan turnuva maçları, 14-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Tesisleri kumsalında oynandı.

Turnuva sonrası başarılı sporculara ödüllerini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede sanatsal, kültürel ve spor faaliyetlere ev sahibi olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. İlçede yaşayan sporcuların ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarılı olmasına destek sağlamak amacıyla Mezitli Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nü kurdukları vurgulayan Tarhan, "Spor, çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimi için büyük katkılar sağlıyor. Çocuklarımızın daha verimli ve aktif şekilde spor yapmaları bizler için çok önemli. Bu anlamda gerek okullarımıza, gerek spor kulüplerimize belediye olarak desteğimiz her zaman devam edecek. Genel olarak spor branşlarına verdiğimiz desteğin yanında Mezitli’de bulunan spor potansiyelini geliştirmek istiyoruz. Belediyemiz bünyesinde çeşitli kurslar verdiğimiz spor okullarının yanında hayata geçirdiğimiz spor kulübümüzle profesyonel anlamda başarılar kazanacak sporcular yetiştireceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından başarılı olan okul takımlarına kupaları ve madalyaları verildi. Maçlar sonucunda kadınlarda şampiyon olan Spor Lisesi ile erkeklerde şampiyon olan Nihal Erdem Mesleki Anadolu Lisesi, 1-4 Haziran 2018’de Anamur’da yapılacak olan Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında Mersin’i temsil edecek.