Mezitli’de Ramazan heyecanı

gününde Mezitli ilçesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mezitli’de düzenlenen iftar programına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın yanı sıra, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de katıldı.

Yaklaşık 7 bin 500 vatandaşında bulunduğu programda konuşan Kocamaz, "Ramazan, duaların kabul olduğu, ibadetlerin makbul olduğu çok özel bir ay. Bu ayın hürmetine özellikle Türk-İslam dünyasında yaşanan tüm olumsuzlukların sona ermesini, İslam alemi ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz üzerine oynanan oyunların artık herkes tarafından görülmesini diliyorum. Ülkemizin çok önemli bir karar aşamasında olduğu bu dönemde milletimizin bu değerlendirmeleri en objektif bir şekilde yaparak, kararını ona göre vermesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Mersinlilerin 30 Mart 2014’te doğru bir karar vererek Mersin için en doğru seçimi yaptıklarını söyleyen Kocamaz, "Aslında sizler 30 Mart 2014 tarihinde gerçekten birleştiniz ve aziz Atatürk’ün belirttiği gibi Mersine sahip çıktınız. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak, bu kentin bütün ilçelerinin, bütün yerleşim birimlerinin ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ise "Ramazan ayınızı en içte duygularımla kutluyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi iki cihanda da daim eylesin. Ramazan ayı şüphesiz paylaşmak, kaynaşmak, dayanışmadır. Bizler de hep birlikte fakir, zengin demeden bu sofralarda birlikte oluyoruz. İnsanlarımızla derdimizi de sevincimizi de paylaşacağız. Rabbim vatanımızı, milletimizi, devletimizi korusun hepimizi muzaffer eylesin" şeklinde konuştu.

İftar yemeğinin ardından Amfi Tiyatro’da sahne alan Ahmet Coşkun, müzikal yorumu ile Mersinlilere farklı bir akşam yaşattı. Müzikal yorum ve şiirin bir arada yer aldığı gösteride Hacı Bektaşi Veli’den, Yunus Emre’ye kadar Türk İslam Dünyası’nın önemli isimlerinin şiirleri seslendirilirken, Selçuklu Sultanı Alparslan’dan Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’ya kadar pek çok kahramanın zaferlerinden kısa alıntılar yer aldı. Semazen gösterisi ve semah gösterilerinin de yer aldığı programda Ahmet Coşkun performansı ile büyük beğeni topladı.