Mezitli’de resim sergisi

Yelda Sanat Merkezindeki serginin açılışını Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan yaparken, davetlilerde müzik dinletisi eşliğinde birbirinden güzel resmileri izleme fırsatı buldu.

Renklerle Dans, Sanatın Renkleri ve Minik Eller şeklinde 3 bölümden oluşan serginin açışında konuşan ressam Züleyha Durkoç Arslan, "Sanatla hayatımızı daha da güzelleştirebiliriz. Sanat, hayatımızın bir parçası ve sanatla hayatı bir arada götürdüğünüz zaman kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz” dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise toplumu birleştirmek ve dayanışmayı sağlamak gerektiğine vurgu yaparak, "Bununda en büyük araçlarından birisi sanattır. Ben buna inanıyorum ve herkesin de buna inanması gerekir. Yerel yönetimler olarak kültür ve sanata ne kadar önem verirsek, ne kadar çok etkinlik yaparsak o kadar başarılı oluruz. Burada çok farklı partilere ve etnik kökenlere sahip olanlar vardır ama aynı ortamda buluşturan sanattır. Bunun için herkesin bir şey yapması gerekiyor. Yaşımız kaç olursa olsun, sanatın bir ucundan tutmamız gerekiyor. Bu güzel çalışmaların devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.