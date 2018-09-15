Mezitli'de Roman gecesi

Mezitli Belediyesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu işbirliği ile ‘Roman Gecesi' düzenlendi.

Mezitli Belediyesi Amfitiyatro'da düzenlenen gecede, Romanlar, şarkılar söyleyip, dans ederek yeteneklerini sergiledi. Roman vatandaşların kültürel bileşenleri, müzik, dans, folklor gibi çeşitli özellikleri tanıtıldığı gecede keman virtüozü İbrahim Çamlı, solist Nejla Kamaz ve Roman saz grubu ile birlikte Roman dans grubu konuklara unutulmaz bir anlar yaşattı. Uluslararası Roman Birliği Meclis Başkanı Orhan Gajus, günümüzde Romanların seslerinin daha fazla duyulur olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Daylam, "Sosyal belediyecilik anlamında Mersin'deki tüm algıları üzerine çeken Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan, tüm zayıf halkaları birleştirmek için olabildiğince gayret gösteriyor. Roman haklarını eşit haklar seviyesine getirmek için çok güzel çalışmalar yapıyor" dedi.

"Mezitli çeşitli renklerin buluştuğu bir ilçe"

Romanların kültürel dokusunu anlatabilmek adına amacıyla böylesi bir etkinlik düzenlediklerini belirten Tarhan ise, "Mezitli çeşitli renklerin buluştuğu, çok farklı kelimelerden vatandaşımızın kendini ifade edebildiği demokrasi anlayışı yerleşmiş bir ilçemiz olmaya devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızla olduğu gibi Roman kardeşlerimize her fırsatta destek sağlıyor, birlikte çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugünde burada çok eğlenceli bir program düzenledik. Kamuoyuna roman geleneklerini tanıtmak ve aktarmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.