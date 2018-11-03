Mezitli'de 'sabah çorbası' etkinliği

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi gönüllüleri, ‘sabah çorbası' etkinliğinde bir araya geldi.

Viranşehir Gönüllü Evi'nde gerçekleştiren etkinlik piknik havasında gerçekleşti. Etkinliğe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, Mersin'in çeşitli bölgelerinden gelmiş engelli dernekleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mezitli Belediyesi gönüllülerinin Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar yaptığını ifade eden Viranşehir Gönüllü Evi Temsilcisi Ramazan Gedik, kendilerine bu imkanı sağlayan Başkan Tarhan'a teşekkürlerini iletti. Her bölgede gönüllü evlerinin çok önemli görevler üstlendiğinin altını çizen Gedik, “Özellikle bu bölgede insanımızın vakit geçireceği, bir araya geleceği bir mekan yoktu. Başkanımızdan böyle bir talepte bulunduğumuz zaman hemen kabul etti ve şimdi her gün dolup taşan bir tesise sahip olduk. Gönüllü evimiz ortak hareket etmemize olanak sağlayan önemli bir mekan oldu" dedi.

Gönüllü evlerinin yaptıkları çalışmaları gururla izlediğini ifade eden Başkan Tarhan da “Belediyemiz en büyük gücü halkımızın desteğinden almaktadır. Şimdi aralarında tatlı bir de rekabet var. Kim daha fazla faaliyet yapacak yarışına girdiler. Arkadaşlarımızın hiçbir karşılık gözetmeden yaptıkları bu faaliyetler bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Bu çalışma grupları hep birlikte bir araya geldiklerinde ciddi çalışmalar ortaya çıkabiliyor. İlçemizde örgütlenmenin yolunu çok iyi açtık. Bunu da ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızı tek bir çatı altında toplayarak başardık. İlçe halkı, bizleri seviyor, birçok etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmıyor. Belediyemize mekan sağlamak dışında hiçbir yükü olmayan gönüllülerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.