Mezitli’de sahil temizliği

Tece Gönüllü Evi aktivistleri tarafından gerçekleştirilen ve Başkan Neşet Tarhan’ın yanı sıra belediye ekiplerinin de destek verdiği etkinlik, karnaval havasında geçti. Yaklaşık 5 saat süren etkinlikte, Tece sahillerini boydan boya temizleyen ekipler oldukça renkli görüntüler sergiledi. 7’den 77’ye geniş katılımın sağlandığı etkinlikte, sahiller çöp ve atıklardan temizlenirken, denize giren vatandaşlara da bilgilendirme yapıldı. Yol boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, talep ve önerileri de dinledi.

Kente yapılan hizmetlerinin başarılı olmasında tek belediye ekiplerinin çabasının yeterli olmayacağının altını çizen Tarhan, vatandaşlardan hizmetlere sahip çıkmalarını ve korumalarını istedi. Toplumsal gelişimin vatandaşların desteği ve örgütlü olmasıyla sağlanacağını ifade eden Tarhan, “Biz gönüllü evlerimizi bu amaçla açtık. Belediye imkânları elbette ki hizmetleri yerine getirmekte yeterli olmayacaktır. Gönüllü evlerimizi bu nedenle kuruyoruz. İstiyoruz ki, halkımız buralarda örgütlenerek belediye hizmetlerini destek versin. Bizim ulaşamadığımız noktalar hakkında yine gönüllülerimiz köprü görevinde bulanacaklardır” dedi.

Bu etkinlikleri önümüzdeki süreçte diğer bölgelerde de tekrar edeceklerini ifade eden Başkan Tarhan, katılan tüm vatandaşlara ve belediye ekiplerine teşekkür etti.