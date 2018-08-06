Mezitli’de sanayi sitesi ve sebze halinin yeri değişiyor

Mezitli Belediyesince hayata geçirilen projelerle ilçenin çehresi değişiyor. Özellikle son iki yılda başlayan projeler ilçenin çok büyük ihtiyaçlarına cevap verirken bölgenin de modernleşmesine katkı sağlıyor.

Yeni belediye binasının yapıldığı Atatürk Mahallesi ve Yeni Mahalle’nin buluşma noktası kentin yeni merkezi olmaya aday. Kent meydanı ve kaymakamlık binasının da taşınmasının gündeme geldiği Atatürk Mahallesi’nde bulunan hal ve sanayi sitesi taşınmasıyla birlikte, bölge son derece modern ve çağdaş bir yapıya kavuşmuş olacak.

Yıkımların büyük bölümünün tamamlandığı hal tesislerinde düzenleme çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yeni hizmet binasının oldukça modern bir yapıda olduğunu ve uzun yıllar kurumun ihtiyacına yanıt verecek ölçüde gerçekleştirildiğini söyledi. Binanın enerjisinin büyük ölçüde güneş enerjisi ile sağlanacağını kaydeden Başkan Tarhan, “Yeni belediye binamız akıllı, örnek bir yapı olacak. Önümüzdeki günlerde belediyemiz yeni yerine taşınacak. Eski hal alanı yıkılmaya başlandı. Bu alanın altı kapalı otopark olarak planlandı. Üstü ise sanayi sitesinin bir bölümü ile birlikte kent meydanı olarak 2. Çevre Yolu’na bağlanacak. Kaymakamlık için de yeni belediye binası karşısında yer tahsis edildi. Bu bölge, ikinci bir kent merkezi durumunda olacaktır” dedi.