Mezitli’de şeftali seferberliği başladı

Başkan Tarhan ile bir araya gelen çeşitli alışveriş merkezlerinin temsilcileri ve Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Abdulhalim Batur, değerlendirme toplantısı yaptı.

Üretimden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreçte yapılanların masaya yatırıldığı toplantıda, ürünlerin hak ettiği değeri alabilmesi için yol haritası da oluşturuldu. Öte yandan Mezitli pazarcı esnafı da harekete geçerek tezgahlarında ‘çiftçimizi destekletiyoruz’ ve ‘Neşet Tarhan Başkanımızın yanındayız’ dövizleriyle üreticilere destek kampanyası başlattılar. Üreticinin hakkını almasıyla birlikte hem üretenin, hem tüketenin hem de pazarcıların karlı çıkacağını ifade eden Başkan Batur, “Mezitli Belediyesi Başkanı Sayın Neşet Tarhan’la Mezitli ilçe sınırları içerisindeki kırsal bölgelerdeki mahallelerimizde üretilen şeftaliler üzerine bir toplantı yaptık. Biz de Mersin Pazarcılar Esnaf Odası olarak Sayın Başkanımız Neşet Tarhan’ın üreticiye katkı amacıyla başlattığı biz pazarcı esnafı olarak destekliyoruz. Gerekli konularda ürün satmalarında ürün alışverişlerinde kendilerine her türlü yardımı yapmaya hazırız. Başkanımızla birlikte bizde üretici arkadaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en güzel şeftalisinin üretildiği Mezitli’de ürünlerin para etmemesinin kendisini son derece üzdüğünün altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Üreticilerimizle bir araya gelerek ne tür çözümler üreteceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Üreticiden 50-60 kuruşa alınan şeftali pazarda 2,5 Türk Lira, marketlerde 5 liraya kadar çıkabiliyor. Ürün tüketiciye ulaşıncaya kadar kat kat artan fiyatlar üreticiye yansımayınca çiftçimiz krize giriyor. Biz de çiftçimize bir nebze olsun soluk aldırabilmek ve uğradıkları zararı en aza indirebilmek amacıyla, Kurban Bayramı sonuna kadar ürünlerini getirip Mezitli’nin diledikleri yerinde satabilmeleri amacıyla çalışma başlattık” dedi.

Yaptıkları özel girişimler sonrası vatandaşlardan büyük destek aldıklarına vurgu yapan Tarhan, “Kamuoyu projemize büyük destek verdi. Bununla da yetinmedik ilgili özel firmalar ve kamu kurumlarını duyarlı olmaya davet ettik. Üreticimizin ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda son derece duyarlı davranarak girişimde bulunan AVM’lerin temsilcileri ve Başkan Batur’a teşekkür ederim" şeklinde konuştu.