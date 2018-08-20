Mezitli’de şeftaliler üreticiden direk tüketiciye ulaşıyor

Pazarlarda kilosu 5 lirayı bulan şeftali, üreticisi tarafından 1.5 liraya satılması hem tüketiciyi hem de üreticiyi mutlu etti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, şeftali üreticilerinin ürünlerini değerine satması ve zarar etmemesi için ilçedeki çiftçilere destek verdi. Ürünlerini bayram tatili boyunca kendileri tüketiciye ulaştıran üreticiler, ürettikleri şeftalilerini 70 kuruş yerine yaklaşık 2 katı fazlası fiyatına satmaya başladı. Pahalı olduğundan dolayı taneyle aldıkları şeftaliyi şimdi ise uygun fiyata kasalarla alan tüketiciler de uygulamadan son derece memnun kaldı.

"Üreticinin her daim yanındayız"

Mezitli’deki şeftali üreticilerinin her daim yanında olacağını kaydeden ve imkanlar doğrultusunda gerekli tüm fırsatı sunacaklarını belirten Tarhan, "Mücadelemizi sürdüreceğiz. Şeftali üreticilerimizin sonuna kadar yanında olacağız. Yayla şeftalisi Mezitli’mizin bir değeridir ve biz bu değere sahip çıkacağız. Üreticilerimiz şeftalisini 70 kuruşa satarken şimdi ise 2 katı fazlasıyla tüketiciyle buluşturuyor. Bu durum hem tüketicinin hem de üreticinin yüzünü güldürüyor. Daha önce taneyle alınan şeftaliyi şimdi kasalarla alan tüketicilerimizi gözlemledik. Bu durumda bizi oldukça memnun etti" dedi.

"Tüketiciye uygun fiyata ulaştırıyoruz"

Kamyonetiyle Mezitli Belediyesi ana hizmet binası karşısında şeftali satışına başlayan Cafer Sapıtmaz, "Dalından koparttığımız Mezitli yayla şeftalimizi kamyonetimize atarak getirdik. Burada şeftaliyi üreticiden doğrudan tüketicimize uygun fiyata ulaştırıyoruz. Geçmişten gelen çok büyük sorunlarımız vardı. Şeftali üreticisi son raddeye gelmişti. Çıkış yolu aramaktaydı. Biz üreticiler olarak destek istedik. Bu duruma öncülük yapan başta Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’a ve destek sağlayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"Herkes şeftali üreticisine sahip çıkmalı"

Herkesi şeftali üreticilerine sahip çıkmaya davet eden Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur ise, "Bizzat şeftali bahçelerini gezdik, inceledik. Gerçekten de çok değerli bir şeftaliye sahibiz. Pazarcı esnafı olarak şeftali üreticilerine destek olmayı sürdüreceğiz. Kendi kamyonetlerimizle birlikte giderek, şeftali alıp tüketicilere ulaştıracağız. Başkanımızın şeftali üreticisine sunduğu bu uygulamada bizlerde destek sağlayacağız. ‘Bir kilo şeftali alarak sende üreticine sahip çık’ diyorum" ifadelerini kullandı.