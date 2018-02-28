Mezitli’de sele karşı düzenleme yapılıyor

Çalışmalar kapsamında Mezitli Belediyesi tarafından oluşturulan jakaranda koruluğunda bulunan ağaçların bir kısmı sökülerek başka bir yere dikilmek amacıyla taşındı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketi sonrası kapalı derelerin üzerilerinin açılmasına yönelik önlemler getirildi. Bir bölümü kapalı olan Öksüz Deresi’nde yapılan çalışmalar Yenişehir Fuar Alanı karşısında bulunan jakaranda koruluğunu da etkiledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi yazı ile bildirilmesi üzerine, özenle yerlerinden sökülen ağaçlar başka bir bölgeye dikilmek üzere taşındı. Hatalı yapılaşmadan doğan sorunlar nedeniyle yaşanan afetlerin önüne geçebilmek amacıyla bir dizi çalışma yapıldığını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Mezitli’de bulunan farklı noktalara 36 jakaranda koruluğu oluşturarak daha sağlıklı ve yeşil bir kent ortaya çıkardık. Bu kapsamda daha önce üzeri kapatılmış olan ve atıl bir durumda bulunan Yenişehir Fuar Merkezi karşındaki alanda da çalışma başlatıldı. Yaşanan sel felaketi sonrası, taşkınların önüne geçmek amacıyla üzeri kapalı durumda olan menfezlerin açık hale getirilmesi kararı alındı. Bu kararla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi yazı ile bölgede bulunan ağaçların başka yere taşınması istenildi. Ekiplerimiz söz konusu jakaranda ağaçlarını özenle yerlerinden sökerek başka bir alana dikilmek üzere taşımışlardı" dedi.

36 farklı alanda oluşturulan jakaranda koruluklarının yanı sıra zeytin ve kayısı korulukları ile Mezitli’yi ağaçlarla donattıklarını ifade eden Tarhan, “Mezitli’yi yeşillendirme çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızla yeni koruluklar oluşturmaya devam edeceğiz. Şu anda 36 tane jakaranda koruluğumuzda 8 bin ağacımız var. Zeytin ve kayısı koruklarımız var. Mersin’in en hızlı gelişen ilçesiyiz. Bu gelişme güzel ve sağlıklı bir şekilde oluyor. Amacımız, imar planında yeşil alan görünen tek bir metrekare yeri ranta bırakmayarak, bu alanları jakaranda korulukları ve parklarla vatandaşın hizmetine sunmaktır" diye konuştu.