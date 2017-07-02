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02 Temmuz 2017 13:31

Mezitli’de yazlık sinema keyfi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen yazlık sinema ile vatandaşlar bir yandan nostalji yaşarken, bir yandan da sıcak yaz gecelerini keyifli hale getiriyor.

Mezitli’de yazlık sinema keyfi

02 Temmuz 2017 13:31


Yeni Mahalle’deki Su Parkının içine dev perde kurularak oluşturulan yazlık sinemanın ilk filmini Mersin Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşlarla birlikte izledi. Vatandaşlar, yazlık sinema nostaljisini yaşarken Ata Demirer’in rol aldığı ‘Olanlar Oldu’ filmini izlerken, gazoz, patlamış mısır ve eskimo nostaljisini de birlikte yaşadı.


Mezitli’de yazlık sinema eğlencesinin her yıl vazgeçilmez bir klasik haline geldiğini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bu tarz etkinliklerin sevgiyi çoğalttığını belirtti. Mezitli halkının birbiriyle kaynaşarak, dayanışma ruhunun arttığını belirten Başkan Tarhan, “Belediyeciliğin en önemli kurallarından bir tanesi, vatandaşların sosyalleşmesini sağlamaktır. İstiyorum ki, vatandaşlarımız her fırsatta bir araya gelsin, birlik olup büyük bir aile olalım. Toplum olarak bir arada olmak beni oldukça mutlu ediyor. Hayata geçirdiğimiz yazlık sinema ise sosyal belediyeciliğin ve bütünleşmenin önemli bir örneğidir. Bu anlayış ile ilerleyeceğiz ve halkımızın kültürel gelişimlerine katkıda bulunacağız” dedi.


Başkan Tarhan, Mezitli Belediyesi yazlık sinemada film gösterimlerinin eylül ayına kadar devam edeceğini ve yerli filmlerin sinemaseverlerle buluşacağını söyledi.




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